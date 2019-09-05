virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra LA TOGLIATTI e Tangenziale Est IN direzione Roma SULLA Roma FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SULLA A1 Roma NAPOLI DOVE RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO TUSCOLANA E A 24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SULLA A1 Roma NAPOLI DOVE RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO TUSCOLANA E A 24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma- NAPOLI SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA RIMANE CHIUSA ANCORA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI L’INTERO TRATTO DA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE PER ALLAGAMENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma- NAPOLI SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA RIMANE CHIUSA ANCORA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI L’INTERO TRATTO DA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE PER ALLAGAMENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA ANCHE IN INTERNA ABBIAMO UN INCIDENTE IN QUESTO CASO ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA INFINE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA COLOMBO E ARDEATINA SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO RIBALTATO TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO. PASSIAMO AL TRASPORTO ...