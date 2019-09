Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Al Via il Conte bis - il capo del governo giura al Quirinale. Le ministre scelgono il nero : Il primo ministro Giuseppe Conte giura nel salone delle Feste al Quirinale di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ("nelle mani del Presidente della Repubblica", come recita la Costituzione) e alla sua nuova squadra di governo. Così nasce ufficialmente il governo Conte bis. Una curiosità: il presidente del Consiglio ha firmato con la sua penna personale invece che con quella del Quirinale. Poi è stata la volta dei ministri. Il ...

Governo Conte bis - oggi il premier al Quirinale : al Via tavolo finale sul programma con Pd - M5S e Leu : È partita stamani a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di Governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito...

Risultati voto piattaforma Rousseau M5S : al Via il Governo M5S-PD : Risultati voto piattaforma Rousseau M5S: al via il Governo M5S-PD Fumata bianca al Governo M5S-PD da parte degli elettori pentastellati. Superato anche l’ultimo scoglio del voto sulla piattaforma Rousseau: stando ai dati pubblicati dal Movimento 5 Stelle, il 79,3% dei votanti ha deciso di dare l’assenso all’alleanza con i democratici. Per il “Sì”, sono arrivati 63.146 voti (79,3%). Hanno detto “No”, ...

Governo - Via all'accordo Pd-M5S : esito positivo sulla piattaforma Rousseau : Il Governo giallo - rosso può partire. Oggi, 3 settembre, è stata una giornata storica per la politica italiana e soprattutto per la risoluzione definitiva della crisi di Governo, che si è aperta, come è risaputo, a metà del mese di agosto. Negli scorsi giorni il Premier Giuseppe Conte ha accettato l'incarico dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo Governo. Quest'oggi, invece, è spettato agli elettori e ...