“Vi piaccio così?” Taylor Mega rivoluziona il suo look | le foto dopo la trasformazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019)scatenata su Instagram. Interrogata dai fan sulla sua situazione sentimentale, la influencer non risparmia confessioni bollenti, anzi: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, single e dichiaratamente bisessuale, accetta di fantasticare sulle caratteristiche della sua donna e del suo uomo ideale. Ma a colpire è stato il suo nuovo. Per la sua chioma fluente l’influencer ha optato per un colore grigio con una base scura. Ha commentato uno dei suoi video sui capelli grigi così: “Mai prendersi troppo sul serio”, ha detto. In questi giorni la ragazza è tornata a parlare di sesso e donne, un argomento piccante che ha scatenato i suoi follower. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, single e dichiaratamente bisessuale, accetta di fantasticare sulle caratteristiche della sua donna e del suo uomo ideale. “Una domanda un po’ ...

superachille80 : RT @MarikaTra: @kalagyta poki RT, non vi piaccio :(( - Emanuel33155462 : RT @FiammaG2: Vi piaccio così ? Un RT lo merito ? Oppure avete altro da propormi ? FIAMMA BLOG >> - signore_monelle : RT @FiammaG2: Vi piaccio così ? Un RT lo merito ? Oppure avete altro da propormi ? FIAMMA BLOG >> -