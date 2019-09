USA | bimba di 2 anni scomparsa La polizia la trova morta | era stata rapita dall’amante

USA - folgorata da corrimano bimba di 7 anni rimane invalida : La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland. Ecco cos'è successo. Costretta a una sedia a rotelle a soli sette anni. E per colpa di cosa? Di un corrimano. Una tragedia, questa, che arriva dagli Stati Uniti. La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel ...