Us Open | storica impresa di Matteo Berrettini | il 23enne è il secondo italiano arrivato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point.dinei quarti di finale degli Us. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa ilnella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava sui campi in erba di Forest Hills). La prima semifinale Slam della carriera del romano equivale anche alla prima nella storia del tennis maschile in un Major sul cemento (Cristiano Caratti si fermò ai quarti di finale agli Australiandel 1991). Condizionato da un inizio contratto e falloso, sopratutto con i suoi fondamentali (la battuta e il diritto),perde malamente il servizio da 40-15 nel sesto gioco, con Monfils che invece fa ...

