US Open – Martina Navratilova difende Djokovic | “fischi sbagliati | non avrebbe mai voluto

US Open 2019 - qualificazioni femminili : fuori Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe : Escono al primo turno delle qualificazioni femminili degli US Open 2019 le due italiane protagoniste nella giornata di oggi, per cui l’unica nostra portacolori ancora in corsa per il tabellone principale rimane Jasmine Paolini. Martina Di Giuseppe, numero 182 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 6-2 dalla statunitense Christina McHale, numero 103 del ranking e numero 4 del tabellone, in un’ora e 21 minuti di gioco. Dal secondo al quinto game ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : fuori Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe : Escono al primo turno delle qualificazioni femminili degli US Open 2019 le due italiane protagoniste nella giornata di oggi, per cui l’unica nostra portacolori ancora in corsa per il tabellone principale rimane Jasmine Paolini. Martina Di Giuseppe, numero 182 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 6-2 dalla statunitense Christina McHale, numero 103 del ranking e numero 4 del tabellone, in un’ora e 21 minuti di gioco. Dal secondo al quinto game ...