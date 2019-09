Uragano Dorian | l’allerta meteo cresce sempre di più anche in Europa Ripercussioni anche

Uragano Dorian - massima allerta negli USA : tornado outbreak - inondazioni e forti venti nelle Carolina [FOTO e VIDEO] : Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’Uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è ...

L’Uragano Dorian si rinforza : Dopo essere sceso da categoria 5 la massima, alla 2 dalle Bahamas ad est della Florida, adesso Dorian è un uragano cat 3. Adesso si muove lungo la lingua calda del Golfo del Messico dove ha ripreso vigore con venti medi a 185km/h ed a 100miglia della Carolina del Sud(qua si registrano raffiche di 120km/h in costa). Domani l’allerta si sposterà nel nord Carolina, nella Georgia e la Virginia per venti intensi e piogge anche oltre i ...

Uragano Dorian : 167mila persone senza elettricità in Georgia e South Carolina : Oltre 167mila persone sono senza elettricità in Georgia e South Carolina, a causa dell’Uragano Dorian: lo hanno reso noto le autorità. Duramente colpita la South Carolina, dove sono oltre 154mila le utenze disalimentate. L’Uragano, ora di 3ª categoria, si trova al largo delle coste della Georgia e si avvicina a quelle della South Carolina. L'articolo Uragano Dorian: 167mila persone senza elettricità in Georgia e South Carolina sembra ...

Il devastante passaggio dell’Uragano Dorian alle Bahamas : L’uragano Dorian è risalito a categoria 3 (dopo essere sceso da 5 a 2), mentre si appresta a colpire le coste sudorientali degli Stati Uniti minacciando Georgia e sudovest della Virginia. Il tragico bilancio che lascia dietro sé è drammaticamente salito: il passaggio sulle isole Bahamas delle scorse ore ha causato la morte di almeno 20 persone, ma il numero delle vittime è destinato a crescere ancora vista la quantità di dispersi e le aree ...

Le spettacolari immagini dell’Uragano Dorian visto dallo Spazio : Il video ripreso dalle telecamere in HD della Stazione spaziale L'articolo Le spettacolari immagini dell’uragano Dorian visto dallo Spazio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

L'Uragano Dorian riprende forza : sale a categoria 3 e minaccia gli Stati Uniti : A rischio la Georgia e il sudovest della Virginia. Intanto si aggrava il bilancio del passaggio sulle Bahamas: almeno 20 i morti

Uragano Dorian - sale a 20 il numero delle vittime alle Bahamas : ora è diventato categoria 3 : È salito a 20 morti il numero delle vittime causate dal passaggio dell’Uragano Dorian sulle Bahamas, come fa sapere il ministero della Salute nel bollettino di mercoledì sera spiegando che questa cifra è destinata ad aumentare. “Le operazioni di salvataggio e l’esplorazione delle case allagate sono appena iniziate”, hanno confermato dal ministero. Il numero dei morti è stato confermato anche dal premier Hubert Minnis, che ha ...

L’Uragano Dorian acquista potenza e si dirige verso le coste USA - alle Bahamas morte e distruzione : L’uragano Dorian si è intensificato, risalendo alla 3ª categoria (dopo essere sceso da 5 a 2), mentre si appresta a colpire le coste sudorientali degli Stati Uniti minacciando di inondazioni la Georgia e il sudovest della Virginia. Dorian potrebbe mantenere questa intensità per circa 12 ore, ma secondo National Hurricane Center successivamente dovrebbe perdere potenza. Oltre 1.500 persone hanno lasciato le proprie case per raggiungere 28 ...

Uragano Dorian : la devastazione delle Bahamas inondate viste dallo spazio [FOTO] : Ecco la prima mappa delle inondazioni che hanno devastato le Bahamas al passaggio dell’Uragano Dorian: l’immagine in alto, relativa al 2 settembre, mostra in azzurro le zone allagate, soprattutto vicino alla città di Marsh Harbour, nelle isole Abaco. Una distruzione impressionante, messa in evidenza dagli esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA rielaborando i dati catturati dal satellite Sentinel-1, tra i protagonisti del ...

L’Uragano Dorian ora minaccia gli USA : incubo alluvioni e tornado - si teme marea di oltre 3 metri. Milioni di evacuati [FOTO e VIDEO] : Dopo aver seminato morte e devastazione alle Bahamas, L’uragano Dorian continua a fare paura e a minacciare gran parte della costa orientale degli Stati Uniti, dalla Florida alla Virginia, nonostante sia stato declassato alla categoria 2. L’incubo maggiore è quello delle alluvioni che, secondo le previsioni degli esperti, potrebbero raggiungere livelli record sommergendo intere regioni. Dorian ora è sostenuto da venti che soffiano a ...

Uomini e Donne news - Clarissa e Federico - Uragano Dorian : aggiornamenti : Uomini e Donne news, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, uragano Dorian: nessun danno per la coppia, parla l’ex corteggiatore Allarme rientrato per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia sbocciata a Uomini e Donne abita a Miami e nei giorni scorsi in molti fan si sono preoccupati per la minaccia dell‘uragano Dorian. Fortunatamente per i […] L'articolo Uomini e Donne news, Clarissa e Federico, uragano Dorian: ...

Uragano Dorian - cresce l’allerta meteo in Europa : pre-allarme nel Regno Unito [MAPPE] : L’Uragano Dorian ha provocato enormi danni alle Bahamas, dove 7 persone sono morte ma altri sono dispersi. Adesso la tempesta minaccia gli Stati Uniti e in modo particolare la Florida, la Georgia e il South Carolina per poi risalire tutta l’east coast fino a New York e Chicago e interessare, nel weekend, le zone atlantiche del Canada. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, confermano un’evoluzione successiva ...

Papa Francesco : “Una preghiera per le vittime dell’Uragano Dorian” : “Io vorrei invitarvi a dire una preghiera per le vittime degli uragani nelle Bahamas, per quelli che hanno perso tutto, la casa, anche la vita. C’e’ stata una distruzione terribile. Ognuno lo dica come vuole ma si preghi per le vittime dell’uragano nelle Bahamas“: lo ha dichiarato Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo che lo sta portando a Maputo, in Mozambico. L'articolo Papa Francesco: “Una ...

Uragano Dorian - sette morti alle Bahamas ma “numero destinato a salire”. Declassato a categoria 2 - ora si muove verso la Florida : L’Uragano Dorian perde forza ma diventa potenzialmente più pericoloso e continua a lasciare dietro di sé una scia di morti. Sale infatti a sette il numero delle vittime alle Bahamas, dove l’evento atmosferico per ora ha fatto la maggior parte dei danni. Due persone che erano rimaste ferite ed erano state trasportate sull’isola di New Providence, sono decedute. Il ciclone ha stazionato per due giorni sopra l’arcipelago, ...