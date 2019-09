Unitalsi | da 18 9 sezione Romana-Laziale in pellegrinaggio verso Lourdes

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – Partiranno il 18 settembre 2019 da Roma i soci pellegrini delladell’(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati ae Santuari Internazionali) per, in occasione delNazionale dell’associazione, che si concludera’ il 24 settembre. A partecipare saranno circa 450 persone che raggiungeranno il Santuario francese in treno e in aereo. Come lo scorso anno, anche quest’anno ilNazionale dell’si dividera’ in due date: alcune sezioni partiranno il 18 settembre, altre il 23. Laprendera’ parte al primo, con 7 sacerdoti guidati da Don Gianni Toni, responabile delle celebrazioni e dell’animazione di tutto il. Saranno la preghiera e la gioia ad accompagnare i pellegrini a, ricordando ...

