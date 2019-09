Una Vita | anticipazioni | arriva MARIA | una “strana” domestica Chi è?

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 5 settembre 2019) Nel corso della quarta stagione della telenovela Una, in partenza su Canale 5 a fine settembre, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il dottor Higinio Baeza (Diego Martin). Come abbiamo già anticipato in precedenza, l’uomo salverà laa Liberto (Jorge Pobes), rimasto ferito in seguito ad un attentato che manderà in rovina la Galleria d’Arte Alday, appena inaugurata da Samuel (Juan Gareda). Nel giro di pochi episodi, l’ultimoto diventerà così uno dei residenti di Acacias 38; scopriamo perché… Una, trama: Rosina affitta ad Higinio l’appartamento dove abitava Arturo Lesegnalano che Higinio racconterà a Leonor (Alba Brunet) di essere in cerca di un’abitazione; visto come l’uomo si sarà prodigato per salvare ladel “patrigno”, la Hidalgo suggerirà alla madre Rosina (Sandra Marchena) di ...

