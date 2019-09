Una power bank profumata | perché no?

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ricaricare le batterie è la missione di Zenlet Coil, un ibrido finora inedito nel vasto mondo hi-tech. L’accessorio ideato da un gruppo di giovani progettisti e ingegneri taiwanesi si presenta come unawireless ma non solo, poiché è anche un dispositivo per l’aromaterapia. Così oltre a ricaricare smartphone, smartwatch e auricolari, compatibili con lo standard di ricarica Qi, si può anche fissare sulle prese d’aria dell’auto (e in altri ambienti interni) per diffondere ottime fragranze. Credit Zenlet Pesante 85 grammi e spesso 9,5 millimetri, sembra un iPod senza display, ha una capacità di 4.000 mAh e quando viene collegato alla base di ricarica si trasforma in un diffusore di aroma, sfruttando le due prese d’aria sul lato superiore. Disponibile in grigio, nero e rosa, Zenlet Coil si può ordinare qui a 85 dollari, con consegne in programma il prossimo gennaio. Una ...

