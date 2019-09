Una nuova forma di magnetismo

Android Auto potrebbe tornare come Una nuova applicazione su Android 10 : Google ha rilasciato una dichiarazione sulla sua pagina di supporto suggerendo che Android Auto potrebbe tornare nella forma di una nuova applicazione completa. potrebbe essere che la modalità di guida Assistant Driving Mode non sia ancora pronta per il debutto e di conseguenza Google potrebbe rilasciare una versione ottimizzata dell'attuale app Android Auto utilizzabile fino a quando Assistant Driving Mode non sarà pronta. L'articolo Android ...

Ivana Mrazova prima dell’operazione fa Una nuova confessione : Ivana Mrazova si sfoga sui social prima dell’operazione: “Ascoltate quello che dico” Ivana Mrazova, nel tardo pomeriggio di ieri, ha rivelato di aver fatto delle analisi il cui esito pare non essere stato dei migliori, tanto da dichiarare sui social di essere costretta a doversi sottoporre a una piccola operazione. Un annuncio che ha fatto preoccupare i fan della modella. Ma non è finita qua perchè Ivana Mrazova ha fatto ...

Kate Middleton - a Buckingham Palace c’è Una nuova (e bellissima) rivale : ecco chi è : Maretta alla corte dei Windsor. Dopo la presunta lite tra Meghan Markle e Kate Middleton ci sarebbe una grande crisi anche tra le principessa Eugenia e Beatrice e Zara Tindall. Secondo l’Express, le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson sarebbero gelose della figlia della principessa Anna perché favorita dalla Regina Elisabetta. E starebbero cercando di fare squadra con Kate Middleton, contro la bionda cavallerizza Zara infatti non ha ...

Kodak Smile Classic è Una nuova mini stampante per il vostro smartphone : Kodak ha scelto IFA 2019 per il lancio ufficiale della sua nuova fotocamera istantanea Smile Classic, costa 179,99 euro e dispone di alcune funzioni smart. L'articolo Kodak Smile Classic è una nuova mini stampante per il vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Discovery Tour : Antica Grecia - la nuova modalità di Assassin's Creed Odyssey ha Una data di lancio : Ubisoft annuncia che Discovery Tour: Antica Grecia, una modalità educativa che consente di scoprire e interagire con la storia e la cultura dell'Antica Grecia, sarà disponibile dal 10 settembre gratuitamente da tutti i possessori di Assassin's Creed Odyssey e acquistabile separatamente su PC tramite Uplay al costo di 19,99 €.Vediamo di seguito i dettagli di questa modalità, riportati dal comunicato ufficiale Ubisoft: Leggi altro...

Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone : “presto Una nuova app” : "Nelle prossime settimane pubblicheremo nel Play Store un'app separata chiamata Android Auto for Phone Screens", scrive Google L'articolo Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone: “presto una nuova app” proviene da TuttoAndroid.

Giulia Cavaglià torna a Uomini e Donne? Arriva Una nuova segnalazione : Uomini e Donne, Giulia Cavaglià: sempre più vicino il suo ritorno? Il retroscena Poco fa è Arrivata una segnalazione al blog IlVicolodelleNews.it che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Una fedele lettrice del blog ha fatto sapere di essersi accorta della strana assenza di Giulia Cavaglià sui social da 3 giorni. Un’assenza, secondo la ragazza, dettata forse dal suo ritorno a Uomini e Donne per corteggiare ...

Scoperta Una nuova forma di magnetismo : Una collaborazione internazionale, che coinvolge cinque ricercatori di Italia, Austria, Ungheria e Germania, ha recentemente dimostrato teoricamente che nuovi fenomeni magnetici emergono a temperature molto basse posizionando due fogli metallici a distanza molto ravvicinata. Il lavoro è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica «Physical Review Letters» e vede la partecipazione di Luca Salasnich del Dipartimento di ...

ISFE Esports è Una nuova organizzazione che coordinerà gli eSport in Europa : La Interactive Software Federation of Europe ha istituito l'ISFE eSports, una nuova suddivisione che coordinerà gli eSports in Europa in collaborazione con società di streaming, di publishing e sviluppatori di giochi in tutto il mondo.ESL, Activision Blizzard, Epic Games, Ubisoft, Riot Games, Electronic Arts, Supercell, Twitch, Bandai Namco e Take-Two Interactive hanno collaborato con l'ISFE per integrare le iniziative collettive di eSports in ...

Acer annuncia Planet9 - Una nuova piattaforma dedicata agli eSports : Attraverso un comunicato stampa, Acer, nel corso della sua conferenza globale, ha presentato la piattaforma di eSport di prossima generazione Planet9. È una community aperta, che consentirà ai giocatori di costruire la propria squadra, allenarsi per l'eccellenza e sfidarsi per la vittoria. Attualmente la piattaforma è in closed beta, ed entrerà in open beta il 30 gennaio 2020."Planet9 è una piattaforma di eSport di prossima generazione che offre ...

Immigrazione - il M5S gela il Pd "Una nuova legge? Non è al tavolo" : "Non è al tavolo del dibattito in questo momento". Così il deputato del Movimento 5 Stelle e sottosegretario uscente agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'annuncio del presidente dei deputati Pd... Segui su affaritaliani.it

Fluttuazioni di carica - Una nuova proprietà nei superconduttori : La superconduttività ci permetterebbe di eliminare ogni spreco quando trasportiamo energia dalle centrali elettriche alle nostre case: tuttavia, per riuscirci è necessario raffreddare i fili a temperature così basse da rendere per ora antieconomico l’uso dei superconduttori su ampia scala: per questo, nei laboratori di tutto il mondo si cercano nuovi materiali superconduttori che funzionino a temperature meno proibitive. Grandi speranze sono ...