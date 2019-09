Un gioco per capire come i social network influenzano il voto politico

Il nuovo Splinter Cell sempre più vicino? GameStop potrebbe aver svelato per errore il gioco : Per un franchise che dovrebbe concentrarsi sulla furtività e lo stealth, Ubisoft non sta facendo un ottimo lavoro nel mantenere nascosta la potenziale esistenza di un nuovo Splinter Cell.L'aggiunta più recente a mesi di voci proviene dall'utente Reddit Drunk_Uncle_Pete, che ha notato un paio di occhiali replica di Splinter Cell disponibili per l'acquisto sul sito Web di GameStop. Mentre gli occhiali per la visione notturna sono abbastanza belli ...

Samara Challenge - che cos’è il gioco (pericoloso) che sta spopolando sul web e come fermarlo : Si chiama Samara Challenge la sfida di fine estate che sta dilagando sul web e nelle strade. Il “gioco” dai risvolti pericolosi prende ispirazione da Samara Morgan, la protagonista del film horror “The Ring”, e consiste nell’aggirarsi per le strade – preferibilmente di notte – con una veste bianca e capelli (o parrucca) lunghi e scuri calati sul volto. Il look può completarsi con un coltello, che ...

Si strangola con una fascetta per gioco : gravissima 11enne : Una ragazzina di 11 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo che venerdì pomeriggio, nella sua casa di Calvenzano, si è accidentalmente strangolata con una fascetta autobloccante da elettricista mentre giocava. La piccola, di origini marocchine, oggi è stata sottoposta alle analisi strumentali per comprendere quali potrebbero essere i danni celebrali causati dal fatto che la undicenne, a ...

Bergamo : bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima (2) : (AdnKronos) - La donna, quando si è accorta che la figlia aveva difficoltà a respirare e si lamentava per il dolore, ha provato a tagliare la fascetta con delle forbici ma senza riuscirci. Nel frattempo la bambina ha perso conoscenza. La madre ha allertato il numero di emergenza, poi presa dal panic

Bergamo : bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima (2) : (AdnKronos) – La donna, quando si è accorta che la figlia aveva difficoltà a respirare e si lamentava per il dolore, ha provato a tagliare la fascetta con delle forbici ma senza riuscirci. Nel frattempo la bambina ha perso conoscenza. La madre ha allertato il numero di emergenza, poi presa dal panico ha iniziato a urlare dal balcone di casa richiamando l’attenzione dell’intero vicinato. I soccorsi intervenuti ...

Bergamo : bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Una bambina di 11 anni ha rischiato di strozzarsi con una fascetta autobloccante, messa intorno al collo per gioco forse per farsi una collana. E' successo a Calvenzano, in provincia di Bergamo, venerdì scorso e le condizioni della minore restano gravissime. Ricoverata n

Bergamo : bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima : Milano, 2 set. (AdnKronos) – Una bambina di 11 anni ha rischiato di strozzarsi con una fascetta autobloccante, messa intorno al collo per gioco forse per farsi una collana. E’ successo a Calvenzano, in provincia di Bergamo, venerdì scorso e le condizioni della minore restano gravissime. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII è in prognosi riservata. A lanciare l’allarme è stata ...

5 cose da sapere sul videogioco di Stranger Things 3 : (Foto: BonusXP) Stranger Things 3: il gioco sbarca anche su piattaforme mobile a sorpresa mettendosi a disposizione per Android e per iOS ovvero iPhone e iPad. C’è quache differenzia sostanziale rispetto alla versione per console e pc uscita a luglio. Ecco cinque cose da sapere dalle modalità di gioco ai personaggi sbloccabili. 1 – Le differenze con il gioco per console e pc Ci sono alcune sostanziali differenze con il primo gioco ...

Driveclub : utenti furibondi per la rimozione anticipata del gioco e dei DLC dal PlayStation Store : Sony ha rimosso dal PlayStation Store Driveclub e tutti i DLC annessi. Una decisione drastica che era stata annunciata con un comunicato ufficiale della compagnia lo scorso marzo. Tuttavia nelle ultime ore tantissimi utenti hanno manifestato in rete il proprio dissenso, in quanto la rimozione dei contenuti è avvenuta prima del previsto.Sony infatti aveva annunciato che avrebbe eliminato dal listino dello Store Driveclub, Driveclub VR, Driveclub ...

Callejon : “Veniamo allo Stadium per proporre il nostro gioco e provare a vincere” : Josè Maria Callejon ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita del Napoli contro la Juventus. Cosa vuol dire questa partita, anche se arriva alla seconda giornata di campionato? “È una delle partite più belle del campionato. È ancora presto ma conta lo stesso. Ci sono tre punti in palio. Veniamo allo Stadium a proporre il nostro gioco. Se vinceremo sarà meglio per noi” Avrete parlato della partita dell’anno ...

Prime immagini per Resident Evil Project Resistance : il nuovo gioco è Outbreak 3? : La prossima scommessa di Capcom si chiama Resident Evil Project Resistance. E, come il nome già suggerisce, è legata a doppio filo alla celebre saga survival horror, avviata nel lontano 1996 dal colosso di Osaka. Il nuovo capitolo è ufficialmente in lavorazione, come confermato dal primo teaser diffuso dalla compagnia giapponese nella giornata di ieri, e sarà annunciato in via completa il prossimo 9 settembre, a ridosso del Tokyo Game Show ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - sarà un gioco co-op per quattro giocatori? Un leak svela alcune immagini : Come vi avevamo detto oggi, Project Resistance è il nome in codice del nuovo Resident Evil. Il titolo sarà presentato durante il Tokyo Game Show in una presentazione che avverrà il 9 settembre alle 17 ore italiane. Ora, attraverso un video di anteprima pubblicato su YouTube, sono trapelate in rete alcune delle immagini del gioco.Questi screenshot presentano una varietà di personaggi, che non abbiamo mai visto prima d'ora nella serie Resident ...

Il gioco del ricatto - su Raidue una missione autodistruttiva per salvare la propria figlia : Una figlia rapita ed una donna costretta a distruggere la propria vita: Il gioco del ricatto, il film-tv in onda questa sera, 29 agosto 2019, alle 21:20, su Raidue, vede infatti la protagonista alle prese con un rapitore che la conosce molto bene e che è pronto a farle compiere gesti che mai lei avrebbe pensato di fare.Il gioco del ricatto, la trama Il film-tv inizia con la protagonista, Rachel (Scottie Thompson), che accompagna la classe ...

Ecco perché GreedFall è il gioco di ruolo che i fan di BioWare dovrebbero tenere d'occhio : Se anche voi state avvertendo un po' di nostalgia verso i classici BioWare (come Mass Effect e Dragon Age), allora forse dovreste tenere d'occhio GreedFall, un nuovo e promettente gioco di ruolo targato Spiders.Effettivamente questo titolo propone molti elementi che senza dubbio faranno la felicità di tutti gli appassionati, saranno infatti presenti relazioni amorose con i compagni di squadra, fazioni, zone, alberi delle abilità non incentrati ...