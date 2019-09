Ue | il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario E ora spunta

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Primo cdm - Gentiloni commissario Ue. Conte e la campanella : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Jean Claude Juncker benedice il governo Conte : "Immigrazione ed economia le nostre sfide comuni" : Jean Claude Juncker benedice il governo Conte. Il presidente della Commissione europea ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte inviandogli i suoi "più calorosi auguri" per la formazione del nuovo governo. "Sono convinto che l'Italia sarà in grado di svolgere un ruolo importante nell'affront

governo - cosa contengono i 29 punti del programma condiviso da PD e M5S : Il nuovo Governo Conte ha giurato di fronte al presidente della Repubblica ed è pronto a diventare operativo a tutti gli effetti. Stasera il primo Consiglio dei Ministri, dove si ufficializzerà la nomina di Paolo Gentiloni come membro italiano della Commissione Europea, poi lunedì il premier Giuseppe Conte sarà in Aula alla Camera per chiedere la fiducia al Parlamento, una procedura che si ripeterà poi nella giornata di ...

governo Conte-bis al via : chiuso giuramento Ministri M5s-Pd/ Nomina Gentiloni in CdM : Governo Conte-bis al via, concluso il giuramento dei Ministri Pd-M5s-LeU al Quirinale: diretta video streaming. Paolo Gentiloni come Commissario Ue

CONTE - LAMORGESE E MIGRANTI/ Il primo cortocircuito che fa inceppare Pd e governo : Cosa resterà dei porti chiusi da Salvini con il nuovo governo? E' auspicabile che l'Operazione 'Porti Riaperti' riparta dalle linee-guida normative

SONDAGGI/ Lega -7% - M5s +5% grazie a Conte - ma il 55% boccia il governo : SONDAGGI. Con tre o quattro scelte azzeccate il governo può guadagnare i consensi che ora gli mancano: il 55% degli elettori è contro

Il governo Conte 2 punta allo sviluppo green. Basta che gli ecologisti non disturbino troppo : Chissà se qualcuno riuscirà a girare la notizia all’orso Papillon: l’esemplare M49, plantigrado ribelle nato nelle Dolomiti del Brenta – almeno lui – dovrebbe festeggiare la conferma del “suo” difensore Sergio Costa al ministero per l’Ambiente. Ma non è una questione solo venatoria, con le associazioni dei cacciatori in lutto stretto anche per la perdita, al ministero dell’Agricoltura, del leghista ...

governo Conte 2 - il ministro Costa ufficiale e gentiluomo : batte i tacchi di fronte a Mattarella - poi il baciamano alle ministre : Prima batte i tacchi di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi, quando gli passano davanti le ministre che hanno appena giurato, bacia loro la mano. Sergio Costa è stato confermato al Ministero dell’Ambiente nella squadra del Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. L'articolo Governo Conte 2, il ministro Costa ufficiale e gentiluomo: batte i tacchi di fronte a Mattarella, poi il baciamano alle ...

Nuovo governo - suona la campanella del Conte bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte come di rito ha suonato la campanella che segna l'inizio delle riunioni del...

governo Conte 2 - Bonafede giura con la mano sul cuore e Di Maio lo osserva divertito : Durante il giuramento di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si è portato la mano sul cuore. Il neo ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha assistito alla scena divertito. L'articolo Governo Conte 2, Bonafede giura con la mano sul cuore e Di Maio lo osserva divertito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...

