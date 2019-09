Tumore della prostata | un preciso alimento riduce il rischio di cancro Info su sintomi

“Ho un Tumore - mi sto curando da qualche anno”. Il racconto della cantante : Ha raccontato per la prima volta in televisione della sua lotta contro la malattia. Ha dichiarato che preferisce non pensarci per cercare di vivere, per quanto possibile, serenamente la propria vita. «Sono una donna molto forte, mi sto curando come fanno tutti quanti – spiega – mi hanno detto “Hai un problema, hai un calcinoma, bisogna operarlo”. L’ho operato d’urgenza ma non mi ero reso conto di nulla, è una malattia subdola che non si ...

Napoli - giovane mamma muore di Tumore : polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio. Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il Tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema - nelle ultime settimane è stata curata per un Tumore : Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle ultime settimane è stata curata per un tumore: lo ha detto una portavoce della Corte, aggiungendo che la giudice ora sta bene e continuerà a lavorare

Nadia Toffa e il cancro - la verità della oncologa sulla sua malattia : "Stiamo studiando questo tipo di Tumore" : "Nadia Toffa ha avuto un tipo di tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia". Lo afferma Stefania Gori, presidente degli oncologi dell'Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, interpellata dall'agenzia Agi sulla malattia che ha colpito d

Malata di Tumore - il marito la picchia e stacca i drenaggi della terapia : Donna Malata di tumore fa arrestare il marito geloso perché la picchiava durante la degenza e maltrattava il figlio. Gli uomini della Squadra mobile di Caserta hanno dato...

Crollo della scogliera sulla spiaggia : le tre donne morte festeggiavano la guarigione dal Tumore : Anne Clave, 35 anni, sua madre Julie Davis, 65, ed Elizabeth Cox, zia di Clave, stavano festeggiando la vittoria sul tumore di Elizabeth quando un tratto di scogliera è crollato loro addosso a Grandview, nel sud della California, uccidendole davanti agli occhi dei familiari.Continua a leggere

Tumore della pelle : la vitamina A ne riduce il rischio : Tumori e alimentazione: un legame fondamentale. E’ ormai noto che alcune carenze nutrizionali posso aumentare il rischio di cancro, in particolare così come alcune sostanze lo riducono E’ il caso della vitamina A sembra in grado di ridurre del 17% il rischio di sviluppare il secondo tipo più comune di Tumore della pelle, il carcinoma cutaneo a cellule squamose. Lo rivela uno studio della Brown University pubblicato sul ...

Tumore della prostata : l’FDA approva il nuovo trattamento darolutamide : L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha approvato darolutamide, antiandrogeno non steroideo (ARi). L’approvazione della FDA riguarda il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC) ed è basata sullo studio di Fase III ARAMIS, disegnato per valutare darolutamide associato a terapia di deprivazione androgenica (ADT), che ha mostrato un miglioramento altamente ...

Tumore della cervice uterina : firma molecolare predice la risposta al trattamento : Predire la risposta al trattamento nelle pazienti con Tumore della cervice uterina potrebbe essere possibile grazie ai risultati di una ricerca frutto della collaborazione multidisciplinare tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’ENEA – Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute (in collaborazione con ISPAAM- CNR). Lo ...

Come prevenire il più aggressivo Tumore della pelle - il melanoma : per riconoscerlo “c’è un segnale d’allarme da non sottovalutare” : Ogni anno in Italia più di 1.000 pazienti colpiti da melanoma potrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. Una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, per prevenire la recidiva del tumore o lo sviluppo di metastasi a distanza. Per indirizzare ...

Gli ologrammi salvano il cuore della piccola Melissa affetta da rarissimo Tumore cardiaco : Una tecnologia avveniristica, come la realtà aumentata, unita all’esperienza e alla tenacia dei cardiochirurgi, cardiologi e ingegneri biomedici dell’IRCCS Policlinico San Donato hanno dato una nuova vita alla piccola Melissa. Un tumore al cuore che si manifesta improvvisamente, una diagnosi terribile per una patologia rara definita inoperabile. Melissa, 6 anni, originaria dell’Albania, stava giocando in campagna quando improvvisamente è ...