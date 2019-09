Traveste la figlia da Samara | denunciata | dilaga la psicosi

Rio de Janeiro - narcos tenta di evadere dal carcere Travestendosi da sua figlia : preso : La Polizia di Rio de Janeiro, in Brasile, ha arrestato e trasferito in una struttura di massima sicurezza il noto narcos brasiliano Clauvino da Silva. L'uomo, secondo quanto riporta la stampa internazionale, negli scorsi giorni ha tentato di evadere dal carcere "Bangu 3", dove era detenuto ormai da diverso tempo. Il soggetto ha messo in atto un piano che i media hanno definito davvero da film: infatti, per sfuggire a qualsiasi controllo, si è ...

Brasile - si è impiccato nella sua cella il boss del narcotraffico che aveva tentato di evadere Travestendosi da figlia 19enne : Si è suicidato Clauvino de Silva, il narcoboss brasiliano che sabato 3 agosto aveva tentato di fuggire dal carcere di massima sicurezza di Gericinò, a Rio de Janeiro tentando di farsi passare per sua figlia 19enne. Stando a quello che riporta la segreteria dell’amministrazione penitenziaria (Seap) di Rio de Janeiro, citata dai media locali, si sarebbe impiccato con le lenzuola, nella cella in cui stava scontando una condanna a 73 anni per ...