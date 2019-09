Tragedia per Cafù | figlio morto mentre gioca a calcio in giardino

Torino - rivolta nel centro di permanenza - agente ferito : “Ogni turno si sfiora la Tragedia” : Duro sfogo di un agente di polizia sul suo account Facebook dopo essere rimasto ferito in alcuni scontri nel centro di permanenza per migranti di Torino: "I Cpr son polveriere sempre pronte ad esplodere, prima o poi qualcuno si farà male sul serio. Per un po’ non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione e accoglienza"Continua a leggere

Luis Enrique - Tragedia per l’allenatore : morta la figlia di 9 anni : Dramma per l’ex allenatore della Roma Luis Enrique. E’ deceduta a soli nove anni la figlia Xana a causa di una grave malattia. E’ stato lo stesso ex ct della Spagna, dimessosi dall’incarico lo scorso 19 giugno per stare vicino alla famiglia, in un comunicato riportato dai principali media spagnoli. La bambina era malata di un tumore alle ossa. “Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all’età di 9 anni, ...

Tragedia in Marocco : violenta alluvione durante una partita di calcio - morte 7 persone [VIDEO] : Incredibile alluvione nel sud del Marocco, capace di devastare il villaggio di Tizert: morte almeno 7 persone che stavano guardando una partita di calcio Il servizio meteorologico nazionale aveva avvisato dei grandi rischi riguardanti il maltempo in diverse regioni, ma la furia della natura si è abbattuta sul Marocco ben oltre le aspettative. Le forti pioggie, che già a luglio avevano causato 15 morti, sono tornate a mietere vittime. È ...

Tragedia nel Palermitano : sub morto e un altro disperso : Tragedia nel Palermitano dove un sub è morto e uno risulta disperso in seguito a un’immersione per ammirare da vicino due relitti sul fondale marino nei pressi dell’Isolotto: un aereo di guerra e il piroscafo Loreto affondato nella seconda guerra mondiale. Gli uomini hanno perso la vita nello specchio d’acqua antistante Isola delle Femmine, uno dei punti piu’ belli del litorale Palermitano in direzione ...

Per una Tragedia sfiorata - una piccola risata che tira su di morale : “la profezia” di Tony Tammaro sul volo Napoli-Sharm el Sheik : “Sharm el Sheik, il mare, i cammelli, le palme, le dune…”. Per una tragedia sfiorata una piccola risata non può che tirare su di morale. Poche ore fa la grande paura per i 122 passeggeri italiani che stavano tornando da Sharm el Sheik all’aeroporto napoletano di Capodichino sul volo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines. L’atterraggio d’emergenza a Il Cairo è stato improvviso e non si è ancora capito a cosa sia stato dovuto: se ad un vetro ...

Tragedia ad Ancona - va in ospedale per partorire : mamma e bambino morti : mamma e feto sono morti all'ospedale Salesi di Ancona. La donna aveva trentacinque anni ed era in attesa del terzo figlio. Originaria della Tunisia e residente a Loreto, la neomamma si era recata all'ospedale lo scorso 23 agosto 2019 a seguito di gravi dolori addominali. Alla 38esima settimana di gravidanza, i medici hanno deciso di effettuare diversi controlli sulla situazione, fino al momento di indurre un parto anticipato. Alla donna, infatti ...

Migranti - Alarm Phone : “Naufragio davanti alla Libia. Barca capovolta con oltre 100 persone a bordo. Temiamo ennesima Tragedia” : Un nuovo possibile naufragio che coinvolge oltre cento persone davanti alle coste della Libia. A lanciare l’allarme è stato il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa, Alarm Phone, che su Twitter parla di un’imBarcazione capovolta a largo delle coste libiche: “Naufragio nel Mediterraneo? Ieri un pescatore ci ha detto che una Barca si è capovolta al largo ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - la denuncia del Fatto Quotidiano - retroscena van Persie : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Scontri nel pre-partita: lanci di sassi e bottiglie, tre calciatori feriti, quattro persone morte. In seguito alle violenze, la partita è stata rinviata. Circa 10 mila tifosi, che erano già entrati allo stadio, sono rimasti coinvolti nella ressa verso le uscite dove la polizia aveva usato i gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi (DETTAGLI, FOTO E VIDEO) denuncia DE ...

Tragedia in Costiera Amalfitana - quindicenne perde la vita dopo uno scontro in scooter : Praiano in lutto per la morte di Pietro Villani, il quindicenne che questa notte è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale con un altro ciclomotore a Vettica, sulla Costiera Amalfitana. Inutili i soccorsi, il giovane è morto poco dopo la folle corsa in ospedale. Il tremendo impatto Aveva soltanto quindici anni e una vita dinanzi a sè, piena di desideri da realizzare e di progetti da costruire con estremo sacrificio giorno dopo ...

Giovane madre dopo aver partorito viene trasportata in barella dalla sala operatoria alla sua stanza - l’ascensore impazzisce e avviene una Tragedia assurda : Una donna di 25 anni Rocio Cortès Nunez di Dos Hermanas, una piccola cittadina vicina a Siviglia era felicissima di aver partorito la terza figlia. La madre e la figlia stavano benissimo, nessuna complicazione durante il parto. La piccola era la terza figlia di Rocio già madre di bimbe di tre e quattro anni. La donna non si sarebbe mai aspettata di fare una fine orribile. La Giovane mamma è stata tranciata in due dall’ascensore, ...

Tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto improvvisamente Felice Gimondi. Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore, aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo: si è spento per un malore Felice Gimondi. L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Tragedia del Raganello : il 20 agosto iniziative per ricordare le 10 vittime : Ad un anno dalla Tragedia in cui morirono 10 persone, 9 escursionisti e una guida turistica, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, sul Pollino, tutta la comunità di Civita, l’amministrazione comunale e la Parrocchia “Santa Maria Assunta, si riuniranno in preghiera nella Chiesa Parrocchiale il 20 agosto, alle 18, per la celebrazione della messa in suffragio delle vittime. Ci sarà anche una “passeggiata ...