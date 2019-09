Tragedia in Campania | bimbo di tre anni muore in casa sotto gli occhi dei genitori

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019)in lutto per la tragica morte di undi soli tre: il piccolo si trovava ainsieme ai suoi, in provincia di Salerno, quando è stato improvvisamente travolto e schiacciato da una cisterna ricolma d'acqua posizionata su un carrello. Il tragico episodio I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Montesano sulla Marcellana, un paesino collocato nella Valle di Diano, in provincia di Salerno. Il piccolo di soli tresi trovava ainsieme ai suoi, quando è stato improvvisamente travolto da una cisterna d'acqua collocata su un carrello, nella parte esterna dell'abitazione. Profondamente scossi dall'accaduto, isono riusciti a mantenere la calma e ad allertare nell'immediato i soccorsi, giunti sul luogo dellacon un'ambulanza nei minuti successivi. I sanitari del 118 hanno prontamente fornito le cure del caso al ...

corrierece : Tragedia in Campania. Bimbo muore schiacciato da una cisterna d'acqua - - - InterNapoli : Tragedia in Campania, muore a 17 anni dopo un intervento al cuore: denuncia dei genitori #Salerno su… - antonioripa : @gsparise @Scacciavillani Il cilento è fortemente infiltrato. Mai sentito dell'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco… -