Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17 : 00 : E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS. FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA. PER LA STESSA CAUSA CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, ANCHE QUESTO CASO VERSO IL RACCORDO ANULARE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTATROSSA. UN TERZO INCIDENTE CREA DISAGI AL Traffico NEL QUARTIERE ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 14 : 30 : INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico DAL RACCORDO ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI Roma, SULLA VIA AURELIA, SI REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE. PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST. proseguendo sulla tang.est, ...

