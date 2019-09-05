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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 | 00 BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE ...

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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18:00 (Di giovedì 5 settembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE.  FILE PER Traffico E LAVORI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SU VIA FLAMINIA NUOVA RISOLTO L’INCIDENTE VICINO VIA DI GROTTAROSSA, MA CI SONO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA FINO ALL’INGRESSO DEL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO. SI RALLENTA ANCHE SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI E VIALE PARIOLI E SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA ...
Fonte : romadailynews

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Info traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto  Roma Fanpage

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