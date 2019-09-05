Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 | 00

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Dalla Rete Google NewsInfo traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto - Roma Fanpage
Info traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto Roma Fanpage
Lo stato del traffico e gli aggiornamenti sulla circolazione sulle strade della capitale di mercoledì 4 settembre 2019.
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17 : 00 : E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS. FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 16 : 30 : E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS. FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA. PER LA STESSA CAUSA CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, ANCHE QUESTO CASO VERSO IL RACCORDO ANULARE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTATROSSA. UN TERZO INCIDENTE CREA DISAGI AL Traffico NEL QUARTIERE ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 14 : 30 : INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico DAL RACCORDO ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI Roma, SULLA VIA AURELIA, SI REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE. PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 13 : 30 : INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico DAL RACCORDO ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI Roma, SULLA VIA AURELIA, SI REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE. PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 00 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST. proseguendo sulla tang.est, ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST. proseguendo sulla tang.est, ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE EST in direzione di quest’ultima. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE EST in direzione di quest’ultima. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...