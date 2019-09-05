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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 | 00 ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE ...

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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10:00 (Di giovedì 5 settembre 2019) ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA VELOCITÀ. Traffico RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVO PER LA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SINO ALL’USCITA PER VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA, DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO. CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, TRA APPIA E TUSCOLANA ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:00  Roma Daily News

TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, ...


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