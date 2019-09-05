Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 | 00

virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - zazoomblog : Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:00 - #Traffico #05-09-2019 #08:00 -
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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08:00 Roma Daily News
TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST. proseguendo sulla tang.est, ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE EST in direzione di quest’ultima. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE EST in direzione di quest’ultima. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA ARDEATINA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALFREDO PARETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA AURELIA TRA LARGO ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA ARDEATINA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALFREDO PARETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA AURELIA TRA LARGO ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA Roma NAPOLI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA Roma NAPOLI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico E’ IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA OTTAVIO GASPARRI ALL’ALTEZZA DELLA PIAZZETTA DEL BEL RESPIRO IN DIREZIONE LEONE XIII STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA MONTEBRUNO. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico E’ IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA OTTAVIO GASPARRI ALL’ALTEZZA DELLA PIAZZETTA DEL BEL RESPIRO IN DIREZIONE LEONE XIII STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA MONTEBRUNO. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 17 : 00 : RIAPERTO AL Traffico IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTO AL Traffico IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTO AL Traffico IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 14 : 30 : RIAPERTO AL Traffico IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FRATELLI BONNET IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL VASCELLO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 13 : 30 : RIAPERTO, LUNGO IL MURO TORTO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. INCIDENTE NEL QUARTIERE LABICANO, CODE LUNGO VIA ANGELO BARARDI, IN PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO ROVETTI. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO. SU VIA ...
Traffico Roma del 04-09-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNATO IL Traffico, TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE. CODE, PER Traffico INTENSO, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E RALLENTATO, ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA ...