Torna a Roma “Agenda Brasil” | Festival di Cinema Brasiliano

Gentiloni va alla Commissione Europea - Roma Torna al voto per il seggio vacante : Il presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni è stato indicato dal nuovo governo M5s-Pd per il posto riservato...

Roma. Torna il giorno della pizza romana - giunto alla sua seconda edizione : Giunge al secondo anno di età l’evento pizza romana Day organizzato da Agrodolce.it che si svolgerà nella Capitale giovedì 12

Rfi : finiti lavori - Tornano treni Roma per Cassino e Albano : Roma – È ripresa oggi, come programmato, la circolazione ferroviaria fra Ciampino e Colleferro-Segni-Paliano, linea Roma-Cassino (Fl6), e fra Ciampino e Albano Laziale, linea Roma-Albano (Fl4), a conclusione degli interventi di potenziamento infrastrutturale. Il traffico ferroviario era stato sospeso il 3 agosto per consentire i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), per l’incremento dell’affidabilita’ ...

Mostra del Cinema di Venezia - J’accuse è una bomba cinematografica e Roman Polanski è Tornato : Roman Polanski è tornato. Fisicamente assente al Lido, sgancia una bomba Cinematografica che non lascia indifferenti. J’accuse, sul celeberrimo caso Dreyfus, in Concorso a Venezia 76, è il film che ti aspetti da lui nell’evo del #MeToo. Chiaro, il mantra di queste ore in laguna è quello di separare l’artista dall’uomo. Ed è quello che faremo nelle prossime righe recensendo il film. Però anche Polanski, accidenti, ti gira un filmone intrigante e ...

Silvia Romano - procura di Roma : “Portata in Somalia dopo il sequestro”. In Kenya Tornano in carcere i presunti rapinatori : Un processo in Kenya, dove restano in carcere i tre uomini accusati del suo sequestro, e un fronte delle indagini italiano secondo cui Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre scorso, sia stata portata in Somalia dopo il sequestro. Dagli sviluppi dell’inchiesta della procura di Roma, coordinata dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco, è emerso inoltre che il suo è stato un sequestro su commissione e che i mezzi (armi ...

Antonella Clerici - finita la vacanza romantica con Vittorio Garrone : “Si Torna a casa” : Antonella Clerici in viaggio verso casa dopo la vacanza francese con il compagno Vittorio Tempo di tornare a casa per Antonella Clerici. L’amata ex conduttrice de La Prova Del Cuoco ha speso le ultime settimane in vacanza con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, scegliendo ancora una volta come meta estiva la Francia. […] L'articolo Antonella Clerici, finita la vacanza romantica con Vittorio Garrone: “Si torna a ...

Roma - De Vito denuncia Di Maio ai probiviri del M5s : “Venti violazioni del codice etico”. E si prepara a Tornare in Campidoglio : Marcello De Vito denuncia Luigi Di Maio ai probiviri del Movimento 5 Stelle. Il presidente dell’Assemblea capitolina, attualmente ai domiciliari dopo essere arrestato lo scorso 20 marzo nell’ambito dell’inchiesta sull’iter di realizzazione dello stadio dell’As Roma, ha presentato un esposto contro il capo politico pentastellato per una ventina di presunte violazioni dello statuto e del codice etico dello stesso ...

Ilary Blasi - finite le vacanze Torna a Roma e si gusta una "grattachecca" : Tra un tuffo nel mare di Saint Tropez e un weekend di relax a Sabaudia, anche le vacanze della coppia Ilary Blasi - Totti sono finite. La bella conduttrice è tornata a Roma...

Stadio Roma - la Cassazione smonta le accuse a De Vito : “Congetture e interpretazioni”. E il 10 settembre potrebbe Tornare in libertà : Una “operazione interpretativa” e “addomesticata” le cui accuse formulate “non possono logicamente desumersi dagli ulteriori dati indiziari“. Da parte dei giudici ci sarebbe stata “l’applicazione di una sorta di proprietà transitiva” che necessitava “di adeguata verifica”. Tradotto: le accuse a Marcello De Vito e al suo ex socio, l’avvocato Camillo Mezzacapo, non reggono. La ...

Torna lo spettacolo della Serie A - calcio d’inizio su DAZN con Roma-Genoa e Inter-Lecce : il programma del week-end : Nel week-end che sta per cominciare Tornano la Serie A e la Serie B, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT – grandi protagoniste dell’offerta di DAZN – riTornano in streaming live e on demand a partire da questo weekend (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis). La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio ...

Selvaggia Roma - è finita con il fidanzato : ‘Non è Tornato’ : È giunta al capolinea la storia tra Selvaggia Roma e il suo ultimo fidanzato. A renderlo noto è la stessa ex protagonista di Temptation Island rispondendo sui social alla domanda di una follower che chiede se sia effettivamente tornata single: “Sì, ci siamo lasciati” ha scritto Selvaggia specificando poi: “Purtroppo l’orgoglio è una brutta cosa. E sicuramente non c’era amore. Perciò ho preso la scelta di andarmene e ...

