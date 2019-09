Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | Fiammetta Rossi prima in solitaria nel trap | seconda

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ottimagiornata di gare per l’Italia aglidididel Garda, in provincia di Brescia: nelle prime tre serie delfemminile è in testa Fiammette, con quattro piattelli di margine sulle prime inseguitrici, tra le quali c’è Jessica, mentre Silvana Stanco è nel gruppetto in quinta posizione. Azzurre ovviamente in testa alla classifica a squadre. Dopo le prime tre serie odierne si avvia a conquistare il dorsale numero 1 per la finale di domanicon 73/75, che fa il vuoto, relegando a quattro piattelli di ritardo il gruppetto delle tre più immediate inseguitrici, composto da Jessica, dalla russa Iuliia Saveleva e dall’iberica Maria Quintanal Zubizarreta, tutte a quota 69. Alle loro spalle, con lo score di 68, altre tre tiratrici, con Silvana Maria Stanco assieme alle altre due iberiche in gara, ovvero ...

