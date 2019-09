Tiro a volo | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi Tutti gli azzurri in gara

Tiro a volo - Europei 2019 : gli avversari degli azzurri sulla strada del pass olimpico nel trap maschile : L‘Italia del Tiro a volo si presenta agli Europei di Lonato, in provincia di Brescia, con un secondo obiettivo da raggiungere, oltre a quello di raggiungere titoli e medaglie continentali: conquistare i due pass per le Olimpiadi nel trap maschile per poter schierare anche le coppie nel trap misto, dato che entrambe le carte olimpiche del settore femminile sono state già conquistate dalle azzurre. Va sottolineato che le carte olimpiche non ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : i favoriti gara per gara : Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2019 di Tiro a volo che si terranno a Lonato del Garda. Sulle pedane dell’impianto lombardo i migliori tiratori del continente sono giunti desiderosi di andare a caccia degli allori continentali e soprattutto, per chi non gli avesse ancora colti, dei pass olimpici a disposizione in ogni singola gara individuale del programma. Saranno ben otto i pass in palio, suddivisi nei quattro contest ...

Tiro a volo - Europei 2019 : azzurri - è quasi l’ultima chiamata per la qualificazione olimpica nel trap maschile. Tutti gli scenari : Siamo ormai alla vigilia degli Europei di Tiro a volo, che si terranno a Lonato, in provincia di Brescia, nella medesima location dei Mondiali, ed ecco che si ritorna a parlare di Olimpiadi di Tokyo 2020: è questa una delle ultime due manifestazioni che metteranno ancora in palio i pass per i Giochi del prossimo anno, che l’Italia non ha ancora ottenuto nel trap maschile, dove sono al assimo due quelli che al massimo ogni Federazione può ...

Tiro a volo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’inizio degli Europei di Tiro a volo 2019 è ormai imminente. Dopo aver organizzato i Mondiali dello scorso mese di luglio, sarà ancora il Trap Concaverde di Lonato del Garda ad ospitare un evento importantissimo nell’annata internazionale di questa disciplina, visto che la kermesse continentale assegnerà – in ogni gara individuale – due pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, oltre alla corona annuale di ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Scatteranno giovedì 5 settembre con le prime qualificazioni, e termineranno lunedì 16 con le ultime finali, gli Europei di Tiro a volo di Lonato, in provincia di Brescia, già sede dei Mondiali nel corso di questa stagione. A differenza della rassegna iridata però, in quella continentale saranno in palio anche due pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per ciascuna delle quattro specialità individuali. Finali in diretta tv su Rai ...

Tiro a volo - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : A breve sarà nuovamente il momento di dare fuoco alle polveri. Il Trap Concaverde di Lonato del Garda, dopo aver ospitato a luglio i Mondiali, è pronto ad ospitare anche gli Europei 2019 di Tiro a volo che oltre alla consegna della corona continentale individuale e a squadre per ogni singola specialità dello shotgun metteranno in palio in ogni contest due pass olimpici validi per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito il fitto ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Luigi Lodde trionfa nello skeet! Battuto Delaunay allo shoot off : Risuona l’inno di Mameli a Lahti, in Finlandia, dove è in corso di svolgimento il quarto appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. L’azzurro Luigi Lodde infatti si è aggiudicato la gara di skeet maschile al termine di un duello emozionante che lo ha visto prevalere sul francese Eric Delaunay allo shoot off. Dopo aver disputato delle qualifiche perfette, eguagliando il record del Mondo delle eliminatorie a ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Lodde eguaglia il record del mondo e vola in finale nello skeet : Semplicemente perfetto. Luigi Lodde, veterano azzurro della nazionale di Tiro a volo, non sbaglia un colpo nel corso delle qualificazioni dello skeet maschile centrando la finale – nel corso dell’ultima gara della quarta tappa della Coppa del mondo 2019, in corso di svolgimento a Lahti – con uno straordinario 125/125. Il sardo guida quindi il gruppo che, oltre a lui, comprende l’egiziano Azmy Mehelba (122+20), i ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : la cinese Wei vince nello skeet femminile. Di Marziantonio 4a - Bartolomei 6a : Risuona l’inno cinese a Lahti, nel corso della quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. Il merito è della cinese Meng Wei che torna a vincere nel massimo circuito internazionale due anni dopo l’ultima volta – allora fu a Larnaca nel 2017 – trovando la sua seconda vittoria nello skeet femminile. Sbriciolando 54 dei 60 piattelli a disposizione, l’asiatica è riuscita sia a ottenere il pass per le ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Lodde è in testa allo skeet maschile dopo il primo turno di qualificazione : Mentre lo skeet femminile si prepara a vivere la sua finale, al maschile la caccia per “un posto al sole” è appena cominciata. Prosegue senza sosta il programma della Coppa del Mondo di Tiro a volo di Lahti 2019, che durante l’arco della giornata ha visto gli shooter della specialità sulle pedane “a semicerchio” iniziare a sfidarsi sui primi 50 piattelli a disposizione. Per i colori azzurri, una news subito ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Bartolomei e Di Marziantonio trovano la finale nello skeet femminile : Dalle pedane di Lahti continuano ad arrivare eccellenti notizie per l’Italia del Tiro a volo che è impegnata nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019. Il secondo turno di qualificazione dello skeet femminile ha visto infatti Martina Bartolomei e Chiara Di Marziantonio finire fra le prime sei, nel lotto delle concorrenti nella specialità, conquistando così la possibilità – dalle 17.08 – di giocarsi la “vittoria di ...

