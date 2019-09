Tifa Fiorentina | il suo idolo è LeBron e non rinuncia alla carbonara | Matteo Berrettini

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019), il sogno italiano agli US Open: il tennista azzurro raggiunge la semifinale dello Slam americano 42 anni dopo Barazzutti. Adesso c’è Nadal! Per trovare l’ultimo tennista maschile italiano in semifinale agli US Open si deve tornare indietro fino al 1977, quando Corrado Barazzutti si dovette fermare al penultimo atto dello Slam americano contro Jimmy Connors. Ben 42 anni dopo, l’Italia porta un altro giocatore fra i migliori quattro sul cemento newyorkese. Grazie al successo ottenuto su Gael Monfils nella notte di ieri,ha raggiutno la semifinale degli US Open, suo miglior risultato Slam in carriera. Il tennista romano si ritrova virtualmente numero 13° al mondo (best ranking) e 9° nella Race to Londo, la corsa verso le ATP Finals di novembrequale si qualificano i migliori giocatori della stagione. Un anno straordinario ...

