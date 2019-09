The Walking Dead | dieci anni e non sentirli | svelata la cronologia degli eventi più

Sky Box Sets/NowTV – Il catalogo : aggiunte The Walking Dead - I Muppet e The Deuce : Sky Box Sets il catalogo serie tv – Tutte le serie tv in onda settimanalmente su NowTV/Sky Go e le stagioni complete disponibili su SkyBoxSets Sky Box Sets il catalogo serie tv – A partire dal 1° Marzo 2016 tra i servizi proposti da Sky ai suoi abbonati è arrivato lo Sky Box Sets, una sezione dell’on demand dedicata alle stagioni complete di diverse serie tv. Dal 1° luglio 2017 Sky Box Sets è disponibile per tutti i ...

Due volti noti nei film di The Walking Dead? Chandler Riggs e Lennie James pronti a tornare al fianco di Andrew Lincoln : Tutto tace sui film di The Walking Dead dedicati, o incentrati, su Andrew Lincoln e il suo amato sceriffo, ma c'è già chi si dice pronto a tornare al suo fianco in futuro anche se la serie AMC sembra ormai un capitolo chiuso, o quasi. A dire la loro sull'eventualità di prendere parte ai film dell'universo di The Walking Dead sono due volti storici e molto amati della serie ovvero Chandler Riggs e Lennie James, Carl e Morgan. Nel primo ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead prende a bordo un volto noto di The Punisher e parte da un disastro aereo : Il nuovo spin off di The Walking Dead continua a prendere forma sul set ma non ha ancora un titolo ufficiale. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che si chiamerà "Monument" ma nessuno ha ancora confermato i rumors a riguardo. Le novità ufficiali che continuano ad arrivare dagli Usa riguardano il cast e, in particolare, l'arrivo di un nuovo membro regular del cast. Il nuovo volto dello spin off di The Walking Dead sarà quello ...

Dwight verso la redenzione in Fear The Walking Dead 5×10 : MTV rimanda ancora la messa in onda? : Continua la programmazione americana di Fear The Walking Dead 5 ma lo stesso non si può dire di quella italiana. L'11 agosto scorso, su AMC, lo spin off di The Walking Dead ha ripreso la sua corsa verso il gran finale di questa ottima stagione ma in Italia è tutto ancora fermo ad un non meglio precisato agosto. In un primo momento i fan si erano piazzati davanti allo schermo il 4 agosto, poi pensavano fosse l'11 il momento giusto e adesso ...

Addio Dango Nguyen - è morto l’attore di The Walking Dead : A soli 48 anni è morto sabato 10 agosto Dango Nguyen, sconfitto da un cancro contro cui aveva lottato a lungo. Per più di 20 anni l’uomo è stato vigile del fuoco in Georgia, per poi dedicarsi alla recitazione con il nome d’arte Dango Nu Yen con il quale aveva partecipato ad alcuni episodi della serie tv The Walking Dead, ma anche di The Red Road e Banshee – La città del male oltre che nel film Meet the Browns. L’Addio degli ex ...

The Walking Dead 10 regala un volto a Dante - il nuovo amore di Maggie : Scelto l'attore che in The Walking Dead 10 presterà il volto a Dante. Questo è quanto. Arriva dagli Usa la notizia che tutti stavano aspettando proprio quando insieme alle prime immagini della nuova stagione al via il prossimo ottobre su AMC e su Fox su Sky in contemporanea. La rinascita della serie è avvenuta con la nona stagione e questa decima sarà interamente costruita sulle novità portate dai Sussurratori e dalla neo libertà di Negan. A ...

The Walking Dead : Season 2 e The Walking Dead : A New Frontier sono in arrivo su Switch il prossimo mese : I giocatori Nintendo Switch stanno per ricevere tantissimi contenuti di The Walking Dead il mese prossimo. Skybound Games ha annunciato ufficialmente che ben due giochi ambientati nell'universo della celebre serie arriveranno sulla console ibrida. Sia The Walking Dead: Season Two che The Walking Dead: A New Frontier saranno pubblicati su Switch a settembre.Skybound ha recentemente annunciato che questi due giochi di The Walking Dead verranno ...

Fear The Walking Dead 5 su MTV? Il mistero si infittisce mentre negli Usa arriva una new entry : Quando si parla di messa in onda italiana di Fear The Walking Dead 5 il mistero si infittisce. Come è possibile che una serie di questo tipo (e con questo seguito) non faccia gola a FOX che si occupa già della serie madre? In molti se lo chiedono in queste ore soprattutto dopo il bidone ricevuto domenica sera (4 agosto) quando tutti si aspettavano di vedere, in seconda serata, proprio lo spin off. A quanto pare la data di messa in onda è ...

Nico Tortorella protagonista della terza serie tv di The Walking Dead : La terza serie tv di The Walking Dead che non ha ancora un titolo, anche se arriverà nella primavera del 2020 su AMC (in Italia forse su Amazon visto l'accordo in essere tra AMC Studios e Amazon Prime Video), ma continua a crescere e a prendere forma e trova il suo protagonista.Nico Tortorella entra nel cast della terza serie di The Walking Dead, di cui in apertura trovate un video promozionale di lancio rilasciato da AMC. La serie, nelle ...

Nico Tortorella tra i protagonisti del secondo spinoff di The Walking Dead : secondo spinoff di The Walking Dead, Nico Tortorella entra nel cast della serie AMC nei panni di uno dei protagonisti. Nico Tortorella sarà uno dei protagonisti del secondo spinoff dell’universo di The Walking Dead, che debutterà nel 2020 su AMC. La serie è stata confermata tempo fa da AMC, che ha già rilasciato un teaser (qui). La serie è stata creata da Scott Gimple e Matt Negrete che avrà anche il ruolo di showrunner. La terza serie ...

Nico Tortorella nel cast dello spin off di The Walking Dead : quale sarà il suo ruolo? : Si stanno via via definendo i dettagli del nuovo spin off di The Walking Dead in onda nel 2020 e incentrata su una nuova generazione di superstiti, coloro che non hanno avuto modo di conoscere il mondo senza vaganti. Secondo quanto riporta Deadline sembra che al cast della serie si unirà la giovane star Nico Tortorella con un ruolo da protagonista e, in particolare, in quelli di Felix che viene descritto come "un uomo d'onore che rispetta ...

Alpha Vs Carol in The Walking Dead 10 : le novità su Gamma e sull’addio di Danai Gurira : Il potere è donna e mai questo motto è stato così forte e presente nella serie come la decima stagione. Alpha Vs Carol, questo è quello che attende i fan di The Walking Dead 10 mentre al "comando" rimane saldamente una donna, Angela Kang, colei che ha saputo trasformare il corso della serie regalando al pubblico, il poco rimasto in realtà, un'ottima nona stagione. Sarà lo stesso con quella in arrivo ad ottobre? Ne siamo certi. Ad alzare il ...

The Walking Dead 10 accoglie Virgil e si prepara per il suo prossimo decennio : Chi parlava di una cancellazione della serie si sbagliava e di grosso visto che ci stiamo preparano al debutto di The Walking Dead 10, il prossimo ottobre su AMC e Fox di Sky, ma produttori e sceneggiatori sono pronti ad andare avanti per un altro decennio. Sarà difficile trattenere i protagonisti della serie, soprattutto quelli storici, così a lungo ed è per questo che i fan dovranno prepararsi all'arrivo di nuovi personaggi, anche quelli mai ...