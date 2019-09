Texas, giustiziato pluriomicida

Billy Jack Crutsinger, recluso nel braccio della morte nel penitenziario di Huntsville, ine condannato per l'omicidio di due donne nel 2003, è statoieri con una iniezione letale. E' la quarta condanna a morte eseguita ine la 12ma negli Usa dall'inizio del 2019. "Il posto dove andrò è multi colore", avrebbe detto prima che inoculassero il siero letale. Secondo quanto emerso nel processo,Crutsinger avrebbe sgozzato le due anziane, madre e figlia, per impossessarsi dei beni trovati in casa(Di giovedì 5 settembre 2019)