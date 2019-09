Tennistavolo | Europei a squadre Nantes 2019 | l’Italia femminile cede 0-3 alla Germania e

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) Si ferma come da pronostico contro la corazzata tedesca il cammino dell’Italiaaglidi, che oggi a, in Francia, hanno visto esaurirsi le fasi a gironi: le azzurre hanno ceduto, nella gara valida per il Gruppo 2,per 0-3. La Nazionale italiana è eliminata dal torneo continentale. Nel primo match Debora Vivarelli ha perso per 0-3 contro Han Ying, mentre nel secondo incontro Giorgia Piccolin è arrivata a due punti dvittoria (9-9 nel quarto, 9-7 nel quinto) contro Petrissa Solja prima dire per 2-3, infine nella sfida tra le numero 3 Jamila Laurenti ha perso, sempre per 0-3, a Nina Mittelham. Non è stata schierata Chiara Colantoni. ITALIA-0-3 Debora Vivarelli – Han Ying 0-3 (2-11, 7-11, 7-11) Giorgia Piccolin – Petrissa Solja 2-3 (5-11, 11-9, 11-9, 9-11, 9-11) Jamila Laurenti – ...

