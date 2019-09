Tennis | Berrettini sfida Nadal e punta la finale | come seguire il match

US Open – Panatta - il messaggio per Berrettini è dolcissimo : “dopo tanto tempo mi sono emozionato guardando il Tennis” : Adriano Panatta ha rivolto un dolce messaggio social a Matteo Berrettini dopo la semifinale conquistata agli US Open: l’ex tennista azzurro si è emozionato a guardare il match contro Monfils Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale degli US Open. Un risultato storico per il tennis italiano che riporta un azzurro in semifinale a New York 42 anni dopo l’ultima volta firmata Barazzutti. Dai social tanti complimenti per il ...

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto il francese Gaël Monfils in 5 set (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6).

Quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti – semifinalista a New York nel 1977 quando ancora si giocava sui campi in erba di Forest Hills – un altro italiano raggiunge i quarti di finale degli Us Open. A compiere l'impresa è Matteo Berrettini, numero 25 del mondo, grazie al netto successo in tre set per 6-1 6-4 7-6 contro il giovane russo, classe 1997, Andrey Rublev. Per il Tennista romano, nato nel 1996, si tratta della prima volta ai quarti di finale di uno Slam.

