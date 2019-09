Temptation Island | Chiofalo distrutto dopo la rottura con la Fiordelisi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Serena Granato Francescosi diceper com'è finita con Antonella: tra i due potrebbe esserci stato un tradimento di lui con Aurora Ciorbi. Ma l'ex tentatore ha voluto riportare la sua "verità", tra le Instagram stories Da diversi giorni, fa discutere molto laavvenuta tra gli ex protagonisti di, Antonellae Francescoalcune dichiarazioni giunte in rete da parte di Aurora Ciorbi, la presunta terza incomoda nella love-story tra i due ex volti dell'isola delle tentazioni, Francesco ha risposto ad alcune domande ricevute dai follower su Instagram, per riportare la sua "verità" dei fatti, e ha anticipato così che un "dettaglio" non è stato ancora rivelato. Circa le indiscrezioni bollenti lanciate in rete dalla Ciorbi, sulla presunta doppia vita di, quest'ultimo ha voluto chiarire la sua ...

TvTalk_Rai : Cosa aspettate con maggior trepidazione o curiosità per questo settembre? Si riaccende la tv tra novità e ritorni.… - Eeeeemyyy : RT @LaReginaRossa: Non capisco come funziona il red carpet di #Venezia76 Come si fa a passare da Brad Pitt a Nunzia di temptation island? - ProudOfJou8 : RT @ilMenestrelloh: Festival del cinema di Venezia e sulla passerella la gente di temptation island. MA COME SI FA MA COME SI FAAAAAAAAAAAA… -