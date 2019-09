Tassa merendine e bibite 2020 per Fioramonti | nuovo ministro Istruzione

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 5 settembre 2019)per– Lorenzoè ildell’. Presso lo stesso ministero, nell’esecutivo uscente, ha rivestito la carica di vice. Il deputato dei 5 Stelle, già assistente parlamentare di Antonio Di Pietro a fine anni ’90, conosce dunque già la materia e l’ambito del quale dovrà occuparsi nel Governo Conte bis.per, ilchiede “investimenti subito” In una intervista dello scorso 2 settembre 2019, del Corriere della Sera, affronta una serie di punti ed indica delle priorità.ritiene indispensabile lo stanziamento di fondi per l’. “Ci vogliono investimenti subito, nella legge di Bilancio: due miliardi per la scuola e uno almeno per l’università. Lo dico da ora: se ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte bis? No, Monti bis. Nato a Bruxelles. Con un ministro dell’Economia che arriva direttamente da Brux… - chedisagio : Pronti? Via! Il neo ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti due giorni fa al @corriere: 'Una tassa sulle mere… - borghi_claudio : Non si sono ancora seduti e già si parte con le tasse. La sciagurata 'sugar tax' era già stata tentata l'anno scors… -