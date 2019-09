Taranto | l' auto finisce fuori strada in curva | perdono la vita un 18enne e un 19enne

Incidente Taranto - auto si ribalta e finisce contro un palo : morti due ragazzi di 18 e 19 anni : Incidente stradale sulla strada provinciale 35, che da Massafra porta alla località Chiatona ( Taranto ). Due giovani, di 18 e 19 anni , sono morti : viaggiavano a bordo di una Opel Astra Sw che, per cause in corso di accertamento, si è ribalta ta più volte schiantandosi contro un palo e terminando la sua corsa nelle campagne.Continua a leggere

Taranto - auto si schianta contro un muretto : Enrico muore a 21 anni - feriti 3 suoi amici : Incidente mortale la scorsa notte a Laterza, in provincia di Taranto , dove un ragazzo di 21 anni , Enrico Palmisano, è deceduto dopo essersi schianta to contro un muretto a bordo di una Bmw. feriti 3 amici che erano con lui. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo.Continua a leggere

