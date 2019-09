Superbike | GP Portogallo 2019 | Bautista chiamato a ripartire col piede giusto | Rea cerca

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sono passati quasi due mesi da quel weekend di Laguna Seca dove si è disputato il nono appuntamento del Mondialedi, ma il circus ha finalmente terminato le lunghe vacanze e team e piloti sono chiamati a tornare in pista in vista dell’imminente GP delche si correrà da domani a Portimao. In realtà il lavoro è già ripreso una decina di giorni fa visto che il 25 e il 26 agosto si sono svolti dei test proprio sul tracciato portoghese, e a farla da padrone è stato il grande caldo con l’asfalto che ha raggiunto in alcuni momenti temperature estreme di oltre 50°. Jonathan Rea torna in sella alla sua Kawasaki con un enorme bottino di 81 punti di vantaggio sull’unico rivale del titolo ancora in corsa, lo spagnolo della Ducati Alvaro. La feroce e particolare battaglia di questa stagioneriapre così i battenti e tanta è la curiosità ...

zazoomnews : Superbike in tv GP Portogallo 2019: orari canali streaming e programma del fine settimana - #Superbike #Portogallo… - zazoomblog : Superbike in tv GP Portogallo 2019: orari canali streaming e programma del fine settimana - #Superbike #Portogallo… - Speedliveit : Brembo svela il round 10 del Mondiale Superbike in Portogallo -