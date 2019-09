Sulla piazza Salvini segue FdI Meloni leader dell' opposizione

Messaggero : Ferrero fermato dai vigili per essersi seduto Sulla scalinata di Piazza di Spagna : Il Messaggero racconta oggi l’incauto errore di Massimo Ferrero. Il patron della Sampdoria in procinto di vendere la società di calcio genovese, nel pomeriggio di ieri, è finito sotto i controlli dei vigili urbani a Piazza di Spagna, per essersi seduto sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti. Non si sa se non fosse al corrente della nuova normativa sul decoro urbano o se si sia trattato di una delle sue solite provocazioni, fatto ...

Erica Piamonte Sulla rottura tra Francesca e Gennaro : la risposta spiazza : Erica Piamonte dice la sua sulla rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio Erica Piamonte dice la sua sulla rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio. L’ex gieffina, che ha instaurato una bellissima amicizia con Taylor Mega dopo il Grande Fratello, risponde alle domande dei suoi fan sulle Stories di Instagram. Oltre a […] L'articolo Erica Piamonte sulla rottura tra Francesca e Gennaro: la risposta spiazza proviene da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : “IRRESPONSABILE - IGNORANTE E CODARDO”. Conte al vice Salvini : “Interessi personali contro l’Italia - appelli preoccupanti alla piazza - nessun chiarimento Sulla Russia - neppure il coraggio di sfiduciarmi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Antonella Clerici - il post Sulla figlia a cavallo. Fan al vetriolo : «Smettila di ostentare». La sua risposta spiazza tutti : Antonella Clerici e il post della figlia Maelle a cavallo. Fan al vetriolo: «Smettila di ostentare». Ma la sua risposta spiazza tutti. La conduttrice di Rai1 ha postato su Instagram una foto della figlioletta, scattata probabilmente durante una lezione di equitazione. Accanto allo scatto, la didascalia: «Passione cavalli». Ma gli utenti l’attaccano e lei risponde. «Smettila di ostentare», scrive una follower. E ancora: «Non è invidia, è ...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano : la rivelazione del cavaliere di Uomini e Donne Sulla dama spiazza tutti : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore che è finita malissimo dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. E quando a maggio scorso Riccardo ha richiamato Ida in studio per dare al loro rapporto un’altra chance, lei a sorpresa ha declinato l’invito. Dopo tante sofferenze, Ida non se l’è sentita di ricominciare da capo, anche ...