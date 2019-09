Straniero ubriaco molesta ragazze ed estrae coltello contro i buttafuori | arrestato

Bolzano - Straniero ubriaco aggredisce macchinista : Federico Garau Il dipendente delle ferrovie stava svolgendo alcuni controlli di routine su un convoglio fermo nella zona depositi, quando ha notato lo straniero che stava attraversando i binari. Temendo che l'operatore stesse per chiamare le forze dell'ordine, il soggetto si è scagliato contro di lui Aggressione ai danni di un macchinista alla stazione ferroviaria di Bolzano , preso a pugni e trascinato a terra da un cittadino ...

Straniero ubriaco prova a rapire 2 bambine : arrestato : Rosa Scognamiglio Uno Straniero di origini indiane tenta di rapire due bambine dal passeggino. arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona Tentanto sequestro di persona. Con questa accusa, uno Straniero ubriaco , è stato tratto in arresto dagli agenti della polizia di Forlì-Cesena. I fatti risalgono allo scorso lunedì 12 agosto, per le strade di Forlì. L'uomo, 38 anni, di origini indiane, ha tentato di sottrarre due bambine ...

Straniero ubriaco entra in casa dei vicini - poi attacca i carabinieri : Il soggetto, completamente ubriaco, è riuscito a farsi aprire la porta dai dirimpettai con la scusa di ricevere aiuto per aprire una bottiglia di vino. Una volta in casa, tuttavia, si è seduto alla tavola imbandita senza invito. Cacciato dall'abitazione, ha cominciato a dare il tormento ai vicini, suonando il campanello e gridando insulti e minacce Federico Garau ? Luoghi: ...