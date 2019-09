Sorrento | fenomeno Samara | c' è anche un gelato dedicato all' icona horror nata dal film

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Non conosce limiti ildelchallenge in tutta Italia, lo scherzo per nulla piacevole che consiste nel vestirsi della celebre bambina di "The ring" e andare in giro di notte per le città a spaventare le persone. Ormai quasi tutte le località hanno la loro finta "". Se da un lato si moltiplicano a più non posso le "apparizioni" dei travestiti come la celebre, qualcuno ha pensato bene di sdrammatizzare la situazione con un'idea davvero originale. Infatti, il titolare di una notissima gelateria di, ha inventato un nuovo, che si chiama proprio come la bimba fantasma di "The Ring",appunto. Fantasia illimitata Questo sta a significare come la fantasia non abbia più limiti. Quello delchallenge è unche sta diventando virale, quanto pericoloso, poiché le persone che non gradiscono lo scherzo spesso aggrediscono i ...