Sony | i contenuti Imax ora disponibili sulle tv Bravia

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) (Foto:) Arrivano anche in Europa iEnhanced sui televisori della gammagrazie a una partnership con la piattaforma Rakuten Tv. I modelli interessati sono quelli che si possono trovare in vetta al catalogo del produttore nipponico ovvero il full array led 8k hdr della Serie Master ZG9, il modello oled hdr 4k AG9 e il full array led 4k hdr della Serie XG95. Sono quattro gli ambiti toccati dalla certificazioneEnhanced, rilasciata soddisfacendo una serie di requisiti prestazionali stabiliti dagli ingegneri die Dts oltre che dai principali specialisti tecnici di Hollywood. Il primo è relativo all’immagine con il raggiungimento di livelli qualitativi molto importanti per tutta una serie di parametri come l’immagine, il colore, il contrasto, la luminosità e nitidezza per prestazioni paragonabili a quelle di un monitor utilizzato in ...

