Sony al TGS 2019 con Death Stranding | Project Resistance | Final Fantasy VII Remake | NiOh

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il Tokyo Game Showè alle porte e come vi avevamo già svelato alcuni giorni fa non ci sarà spazio per una vera e propria conferenza per l'universo PlayStation.ha dei piani diversi e nonostante la mancanza di un evento "unitario" ci sarà spazio per una serie di appuntamenti davvero notevolissima.Ci sarà spazio per una marea di trailer ma anche per degli eventi sul palco che verranno trasmessi anche attraverso Twitch e YouTube. Questi eventi saranno dedicati ai pezzi da novanta:Qui di seguito invece la line-up completa:Leggi altro...