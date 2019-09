Sex toys | una serata in incognito a provare i nuovi strumenti del piacere | ecco chi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’esperta di design è interessata al diamante vibrante, un oggetto dorato piramidale. Vive a Dubai, è in partenza. Chissà se in aeroporto confischeranno il suo portafortuna segreto. Negli Emirati Arabi gli oggetti difemminile sono vietati. Accanto a lei c’è la biologa, sulla cinquantina, sposata. E’ rimasta colpita dalla cipria aromatizzata baciabile. Una polvere setosa che rende la pelle luminosa e profumata. La neo mamma più giovane e timida è colpita dalle palline per la ginnastica pelvica, per tornare in forma mentre si sbrigano le faccende quotidiane. Anche la vita sessuale potrà riprendere al meglio. Ma quando la consulente estrae dalla valigia un piccolo ed elegante strumento di ultima generazione, ricaricabile con cavo usb, il gruppetto si fa silenzioso. “E’ l’ultimo modello di tecnologia – spiega – un vibratorino doppio con diverse sequenze e intensità. Può ...

