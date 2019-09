Serve una rivoluzione verde Il ministro Patuanelli ad Affari

Per avere una casa “smart” non Serve stravolgere l’impianto elettrico : Con il sistema YESLY, prodotto dall'azienda torinese Finder e molto facile da installare, si possono accendere luci e abbassare tapparelle con lo smartphone o la voce

LIVE Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - Serve una vittoria convincente. Formazioni ufficiali : 13:22 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 13:20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, match delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio femminile. Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio ...

Conte : Serve un Governo forte - ora una nuova stagione di riforme : "serve un Governo forte e stabile: sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di Governo". Lo ha detto il premier Conte

LIVE Italia-Angola basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : Serve una vittoria per volare alla seconda fase e al preolimpico : Italia-Filippine – L'Angola ai raggi X – Il programma della terza giornata – Così la seconda giornata – I roster delle 32 squadre Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match dell'Italia ai Mondiali di basket 2019. Quest'oggi di fronte agli azzurri c'è l'Angola. Si tratta di una sfida ...

Governo - diretta. Zingaretti : «Giù le tasse su salari bassi. L'Istat conferma che Serve una svolta» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru - prestazione allarmante. Serve una crescita verso la terza settimana : Ci si aspettava una prova importante da parte di Fabio Aru sul primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna e invece l’Alto de Javalambre ha purtroppo respinto il Cavaliere dei Quattro Mori. Dopo la caduta nella cronometro a squadre e la bella prestazione offerta domenica quando ha attaccato in discesa rimanendo con Roglic e Quintana, oggi il sardo non è mai stato in partita e ha pagato dazio tagliando il traguardo con 2’12” ...

Governo - diretta : Zingaretti al Colle annuncia sostegno a Conte. «Serve svolta : nessuna staffetta ma nuova sfida» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Zingaretti "ottimista" : "Serve un governo di svolta - non una staffetta" : “Serve un governo di svolta. La nostra non è una staffetta”. “Nessuna replica del contratto” di governo tra la Lega e il M5s. Così il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.“Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo governo”, dice arrivando a Montecitorio per la Direzione Pd. Il futuro può essere un Conte bis? ...

All’Indonesia Serve urgentemente una nuova capitale : Un muro costiero a Giacarta (foto: BAGUS SARAGIH/AFP/Getty Images) La scelta di una capitale nazionale, nella storia umana, ha avuto spesso a che fare con ragioni storiche e politiche. Non è il caso che sa attraversando l’Indonesia, tuttavia; il paese del Sudest asiatico è costretto a rimpiazzare quella attuale, Giacarta, per un motivo molto più semplice e immediato: nel 2050 verrà sommersa dall’acqua. Una parte è già stata colpita ...

Crisi di governo - Morassut (Pd) : “Conte 2? Serve una svolta - non un semplice pit stop” : Il Pd dice no al Conte bis “perché per fare un nuovo governo Serve una svolta, nel programma e nei nomi, e non un semplice pit stop“. Lo ha detto Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, giungendo nella sede del partito, dove oggi si riuniscono i sei tavoli per definire il programma L'articolo Crisi di governo, Morassut (Pd): “Conte 2? Serve una svolta, non un semplice pit stop” proviene da Il Fatto ...

Neri Marcorè : "Inutile tornare a votare senza una nuova legge elettorale. Serve la governabilità prima di tutto" : “La politica è una cosa sporca, facciamola insieme”: la voce di Neri Marcorè riecheggia nel buio e nell’umidità del Vallone Cupo. Il suo indimenticato Pier Ferdinando Casini diverte tutto il pubblico arrivato a Calitri, mentre accanto a lui c’è l’amico Vinicio Capossela. Fratelli di terre del sisma, quelle interne, quelle dell’osso dell’Italia, compagni di intenti, direttori ...