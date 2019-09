Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi Foto a letto insieme | ' Dice sempre che '

Serena Rutelli : "L'Isola dei Famosi? E' tosta ma lo sono anche io" : Serena Rutelli , dopo l'esperienza come concorrente del 'Grande Fratello 16', ha deciso di tornare alla vita di tutti i giorni. La figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, come testimoniato da alcuni scatti pubblicati da 'Gli speciali di Oggi', è innamoratissima del fidanzato Alessandro Prince (di 8 anni più giovane), con cui, a breve, trascorrerà una vacanza rigenerante in Toscana: Alessandro Prince mi ascolta, mi rispetta, mi ...

Serena Rutelli : dopo il Gf sono più forte : L’ex gieffina Serena Rutelli in un’intervista rilasciata al settimanale “Gente” racconta:”dopo il ‘Grande fratello’ mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta”.Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo sono entrata nella Casa”. E ribadisce ancora una volta di non avere intenzione di incontrare la madre naturale. Il reality come forma di terapia. E’ quello che ha fatto Serena, volendosi ...