Se Salvini perde l' agenda politica del Paese

Salvini : io libero - non vivo con la paura di perdere la poltrona : "Vivere con la paura di perdere la poltrona non rende liberi. Io di questa libertà sono orgoglioso". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini

Crisi di governo : Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo” : Crisi di governo: Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo” Giunti ai primi di settembre, la Crisi di governo sembra essere finalmente passata. L’accordo tra PD e M5S è ormai in dirittura d’arrivo: mancano solo il voto su Rousseau, il nodo della vicepresidenza e il totoministri. Sui programmi sembra che non ci siano particolari problemi, anche se rimangono pendenti le discussioni sul taglio dei parlamentari (e relativa ...

Sondaggi politici - Salvini perde la fiducia degli elettori : 15 punti in meno rispetto a luglio : Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos il leader della Lega Matteo Salvini ha visto scendere l'indice di fiducia al 36%, perdendo 15 punti rispetto a luglio, quando toccava il 51%. Un altro dato che emerge da questa indagine è che la maggior parte dei cittadini non vuole elezioni subito: il 21% vuole un governo M5s-Pd 'fino alla fine della legislatura'.\\Secondo un Sondaggio politico realizzato da Ipsos, e pubblicato sul Corriere della Sera, la ...

Emmanuel Macron a gamba tesa "Sono contento per Salvini - Di Maio grande perdente. Ora Mattarella..." : "La lezione che ci viene dall'Italia è una sola: quando ci si allea con l'estrema destra alla fine è l'estrema destra che vince". Il presidente francese Emmanuel Macron interviene a gamba tesa sulla crisi di governo. Durante un lungo incontro con l'Association Presse Présidentielle, il leader france

Matteo Salvini umiliato dal M5s : "Inaffidabile - non abbiamo più tempo da perdere" : "Il ministro Matteo Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un 'centro di gravità permanente' che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Suo malgrado qui c’è una forza come il MoVimento 5 Stelle che ha invece deciso di agire in maniera decisa e

M5s sul Blog pubblica l’elenco delle “capriole” di Salvini : “Non c’è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile” : A pochi minuti dal discorso di Giuseppe Conte in Aula, i 5 stelle hanno deciso di pubblicare un post sul Blog delle Stelle con le dichiarazioni e i cambi di posizione di Matteo Salvini. Il messaggio di chiusura definitivo agli ex soci del Carroccio. “Il ministro Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un “centro di gravità permanente” che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente”, ...

Migranti - Trenta non firma il divieto di Salvini : 'La politica non può perdere l’umanità' : La nave Open Arms con a bordo 147 Migranti è entrata in acque italiane e si trova di fronte all'isola di Lampedusa. La situazione, dopo 14 giorni di stallo, è stata sbloccata dal Tar del Lazio. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo essere entrato in conflitto con il premier Giuseppe Conte, ha chiesto alla Difesa di firmare un nuovo divieto d'ingresso, ma la la ministra pentastellata Elisabetta Trenta si è rifiutata, aprendo - di fatto - ...

Open Arms davanti Lampedusa. Trenta non firma il divieto di ingresso : «La politica non può perdere umanità». Salvini : «Non significa aiutare i trafficanti» : La nave Ong Open Arms con a bordo 147 migranti è arrivata all'alba nelle acque antistanti Lampedusa ma non ha il permesso di attraccare nel porto italiano. Diverse motovedette della...

La nave Open Arms davanti a Lampedusa. Trenta non firma il divieto di Salvini : “La politica non può perdere umanità” : Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione della Ong catalana

Open Arms - nave giunta davanti a Lampedusa. Trenta non firma il nuovo divieto di Salvini : “La politica non può mai perdere l’umanità” : La nave della ong spagnola Open Arms con a bordo 147 migranti bloccata da 14 giorni nel Mediterraneo è arrivata davanti a Lampedusa. E nel governo scoppia un nuovo braccio di ferro tra la Lega e il Movimento 5 stelle. “14° giorno. Abbiamo avvistato terra. Lampedusa. Con il decreto Salvini sospeso, siamo nelle acque italiane con il permesso. Ancora nessun porto, ma la fine di questo incubo è più vicina. Nel frattempo l’umanità deve ...

Governo - Renzi : “Zingaretti trovi accordo con M5s - Salvini sta già perdendo consenso” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, ha convocato una conferenza stampa per chiedere di trovare un accordo su un Governo istituzionale che guidi il Paese per evitare l'aumento dell'Iva. Il compito di trovare e valutare l'accordo con i 5 Stelle, secondo l'ex presidente del Consiglio, spetta al segretario dem Nicola Zingaretti. Renzi, inoltre, sostiene che il consenso di Salvini sia già in calo.Continua a leggere

Il sondaggio di Termometro politico : Salvini perde con la crisi - il Movimento 5 Stelle sale. I numeri : Il sondaggio sulle intenzioni di voto di Termometro politico, relativo alla giornata di lunedì 12 agosto, sembra in controtendenza. A distanza di qualche ora le rilevazioni fatte dall'Istituto di Renato Mannheimer per Affaritaliani quotavano il Carroccio in salita con una forbice che andava dal 37 a

Salvini da Taormina : chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona : Salvini: Chi perde tempo in una situazione delicata come questa lo fa unicamente per salvare la poltrona, non ci sono scuse di manovre

Governo : Salvini - 'ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Un accordo Renzi-Grillo penso che faccia sorridere tutto il mondo. Un Governo Renzi-Boschi-Fico-Grillo, ma su, siamo seri". Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). "Ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia. prima si fissano le elezioni e prima il