Scuola | Cspi boccia le nuove linee guida sull’alternanza scuola-lavoro | “Obbligatorietà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il Consiglio superiore della pubblica istruzione hato lechiamate dall’uscente governo gialloverde “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). Nonostante le modifiche fatte alla prova del nove il documento ha avuto un parere negativo. Tra le criticità emerse ilha osservato che “la prima esigenza sarebbe quella di prevedere una riconsiderazione dell’obbligatorietà del monte ore destinato alle attività di alternanza, in favore di una progettazione autonoma delle scuole sia nei contenuti che nel monte ore complessivo”. Inoltre “l’obbligatorietà è stata introdotta repentinamente senza che venissero messe a disposizione risorse adeguate in termini economici e di personale”. Tra i dati negativi “l’assenza di una adeguata formazione del personale scolastico che avrebbe dovuto attuare le novità”; ...

