Scoppia la lite al mare tra Michele Placido e la moglie Federica Vincenti : lite al mare tra Michele Placido e la moglie Federica Vincenti, il tutto è stato paparazzato dal settimanale “Diva e Donna” a giudicare dalle espressioni e dai gesti della cantante e dell’attore, la discussione era molto accesa. Durante un bagno nel mare di Sabaudia Scoppia una lite furiosa tra moglie e marito, che si puntano il dito e si affrontano a muso duro. Sono sposati dal 2012 e hanno un figlio, Gabriele. Il loro rapporto, complici ...

Michele Placido e la moglie Federica Vincenti - Scoppia la lite furibonda al mare : Non deve essere stata una giornata facile per Michele Placido quella trascorsa a Sabaudia assieme alla moglie Federica Vincenti. Nella acque del litorale laziale infatti l’attore e la sua dolce metà hanno discusso e Michele sembra aver avuto la peggio. Placido fa il bagno mentre la moglie, attrice e cantante, con modi molto decisi, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, comunica col marito. La discussione inizia con l’attore in ...

Temptation Island Vip 2 - tra Nathalie e Andrea Scoppia la lite : Sono tre giorni che non ci parliamo : Una delle coppie che parteciperà al reality show Temptation Island Vip 2 è composta dalla stupenda Nathalie Caldonazzo e da Andrea Ippoliti. La coppia già da segnali di tentennamento, poiché al suo interno ci Sono serie problematiche in corso da risanare\\ Stanno per riaccendersi i riflettori sulla seconda edizione del reality isolano Temptation Island Vip 2 che partirà in autunno. Anche quest'anno alcune coppie vip metteranno alla ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Scoppia la lite tra Gemma e Barbara : Gemma Galgani furiosa con Barbara del Trono Over di U&D: le Anticipazioni La stagione 2019/20 di Uomini e Donne si è messa ufficialmente in moto. Se ieri è stata registrata la prima puntata del Trono Classico, in cui è avvenuta la presentazione dei nuovi quattro tronisti, oggi è toccato alle dame e ai cavalieri. Dalle Anticipazioni riguardo la registrazione della puntata del Trono Over è emerso che Gemma Galgani e Barbara De Santi hanno ...

Termina il banchetto di nozze e quando gli sposi vanno a saldare - Scoppia la lite per come dividersi il conto - l’epilogo è assurdo : Una coppia di sposi ha trascorso il giorno più bello della loro vita in compagnia di parenti e amici che hanno festeggiato la coppia e augurato loro ogni bene. La cerimonia è finita, è Terminato anche il banchetto e gli sposi si sono diretti verso la cassa per saldare il conto. E, a questo punto, è accaduto l’imprevedibile. I due neo sposi hanno iniziato a litigare con toni moto accesi per come dovevano dividersi il conto. All’inizio la lite ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - Scoppia la lite durante le vacanze : Un bagno al mare, un po’ di relax sotto l’ombrellone e tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia… la lite. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna la bella showgirl e il marito sembrano abbastanza tesi, tanto che in acqua scattano facce arrabbiate e gesti stizziti. Tomaso prova anche a rimediare avvicinandosi, ma Michelle proprio non ne vuole sapere e lo spinge via. Poi si torna sotto l’ombrellone, con il muso ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - Scoppia la lite durante le vacanze : Un bagno al mare, un po' di relax sotto l'ombrellone e tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia... la lite. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna la bella showgirl e il marito...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - al mare Scoppia la lite : Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi teneri e innamorati, ma anche nella coppia più solida e affiatata ogni tanto ci scappa la lite. Durante un bagno nelle acque limpide della Sardegna, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono scaldati ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, ripreso dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il ...

In spiaggia tra i bagnanti Scoppia una violenta rissa tra due donne - il motivo un uomo - sedata la lite è corsa al gioco del lotto : Una rissa in spiaggia che si è svolta solo qualche giorno fa tra Mercatello e Pastena in provincia di Frosinone. La rissa è scoppiata tra due donne, il motivo del contendere un unico uomo. La violenta lite è scoppiata tra l’ex moglie e l’attuale compagna dell’uomo. Le due hanno iniziato a picchiarsi senza esclusione di colpi alla presenza di tanti bagnanti shoccati. I tanti testimoni presenti alla rissa hanno chiamato la Polizia. Solo ...

Ambra e Kikò : Scoppia la lite e spunta il fantasma di Tina Cipollari : Ambra Lombardo e Kikò Nalli dopo la fine del Grande Fratello raccontano la loro prima, durissima, lite. Una discussione, quella fra l’ex marito di Tina Cipollari e la professoressa siciliana, scoppiata a causa della volontà di Ambra di rifarsi il seno. La modella ha confessato al settimanale DiPiù di volersi sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica, ma il suo fidanzato non è affatto d’accordo. Questo avrebbe portato ad un ...