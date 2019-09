Scienza per tutto lo Stivale | arriva la Notte Europea dei Ricercatori

Online l’Almanacco della Scienza Cnr sugli “oggetti smarriti” : dai dischi alla radio - ciò che rischia di essere superato dal digitale : Negli ultimi anni il mondo si è trasformato enormemente. L’avvento di Internet, il digitale, la dematerializzazione sembrano aver reso definitivamente obsoleti alcuni oggetti: il libro cartaceo, la macchina fotografica, il disco in vinile, il televisore… Oggi bastano uno smartphone o un tablet per ascoltare musica, vedere un film, scattare una foto, leggere un quotidiano. Eppure, alcuni “oggetti smarriti” sono stati ritrovati, non sono affatto ...

Cerca cane “da torturare” per la “Scienza” : vero o fake? : L’associazione animalista AIDAA rende noto che “gira da alcuni giorni un post lanciato dal un profilo quasi sicuramente fake con il quale tal signore che si fa chiamare “Ale Sandro” scrive: “sto finendo la tesi… cerco un cane di qualsiasi dimensione o età vi prego di aiutarmi.. è per la scienza” e sempre lo stesso personaggio in un altro post chiede ancora: “cerco cucciolo, ma va bene anche anziano, ...

Viaggiare in Scienza e coScienza. Spunti per un turismo responsabile : “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”. A formulare questo pensiero, ovvio e profondissimo al tempo stesso come solo la verità può essere, non è stato un uomo qualunque, ma uno degli scienziati più famosi di tutti i tempi: quello stesso Albert Einstein secondo cui “le persone sono come le biciclette: riescono a mantenere l’equilibrio ...

La Scienza del menù : perché al ristorante ordiniamo cosa vogliono loro : LESS IS MORETUTTO SI DECIDE ALL’INIZIOIL TRIANGOLO D’OROL’ARTE DELLO STORYTELLINGAGGETTIVI!!BISTROT O ristorante?SCRIVERE I PREZZICOLORE E SPAZIOSIGNATURE DISHNessun «complotto», però è vero che quando andiamo al ristorante e prendiamo in mano il menù, veniamo manipolati dai “poteri forti” della ristorazione. Non c’entra l’economia, la politica e i teorici della cospirazione possono tranquillizzarsi. Si chiama «menu engineering» e più che ...

“Oasi 2030? : un giardino nel centro di Milano per parlare di Scienza - ambiente - comunicazione - gestito dall’Università di Pavia e dal WWF : Dopo l’inaugurazione dello scorso 4 luglio, “Oasi 2030” inizia le sue attività. Un giardino segreto nel centro di Milano, tecnologico e naturalistico insieme, pensato per accogliere laboratori, conferenze, esperienze aperte al pubblico sui temi dell’agenda ONU 2030, sulla sostenibilità (sociale e ambientale). Dedicato agli adulti, agli studenti e anche ai bambini, lo spazio sarà gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, con un calendario ...

Lo scioglimento dei ghiacci e le correnti calde dell’Atlantico : i passi avanti della Scienza per informazioni sempre più dettagliate : La perdita sempre più veloce di ghiaccio marino nell’Artico è in parte dettata dal crescente apporto di calore determinato dalle correnti marine che dall’oceano Atlantico trasportano acque più calde verso le alte latitudini. Adesso possiamo comprendere meglio il rapporto tra oceano, ghiaccio e clima, e in particolare di quei fenomeni che governano il cambiamento climatico nell’Artico, grazie alle scoperte innovative introdotte da un nuovo studio ...

5 abitudini da seguire per allungare la vita di almeno 10 anni - secondo la Scienza : Volete vivere 10 anni in più? Potreste dover riorganizzare il vostro stile di vita. Esistono 5 abitudini che, se seguite insieme, possono aggiungere oltre un decennio alla nostra aspettativa di vita, secondo uno studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ecco cosa consiglia lo studio: seguire una dieta salutare, esercitarsi per 30 minuti o più al giorno, mantenere un peso salutare (nello specifico, un indice di massa corporea tra ...

Sergio Ferrara vince l’Oscar della Scienza per la supergravità che realizza il sogno di Einstein : Il Premio Breakthrough 2019 è stato vinto da Sergio Ferrara, il fisico italiano che ha realizzato il sogno di Albert Einstein unendo la teoria della relatività con la fisica delle particelle in quella che è conosciuta come 'supergravità'. Vediamo insieme di cos'è la supergravità e perché questo premio è importante.Continua a leggere

Fisico italiano vince "Oscar della Scienza" per la teoria della Supergravità : Il premio Breakthrough Prize 2019 per la Fisica Fondamentale, dal valore di ben tre milioni di dollari, è stato assegnato ai fisici teorici Sergio Ferrara (CERN e INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.Una ricerca di frontiera che da oltre 40 anni sta inseguendo il sogno di Albert Einstein, ossia comprendere all’interno di un’unica teoria la fisica della gravità e quella delle particelle: è questo, per il ...

«Oscar» della Scienza al fisico Sergio Ferrara per la teoria della Supergravità : Settantaquattro anni, romano di nascita, il fisico Sergio Ferrara ha elaborato nel 1976, insieme agli studiosi Daniel Freedman e Peter van Nieuwenhuizen, la teoria della Supergravità, che “avvicina” la materia oscura, conciliando meccanica quantistica e teoria della relatività generale.

Fisica - l'italiano Sergio Ferrara vince l'Oscar della Scienza per la teoria che "avvicina" la materia oscura : Il riconoscimento, prestigioso come il Nobel, è stato assegnato per gli studi sulla Supergravità, la ricerca che lega la meccanica quantistica alla relatività di Albert Einstein

Sicurezza bis - De Falco : “Farà solo morti in mare”. Poi l’appello al M5s : “Abbiate schiena dritta. Per una volta votate secondo coScienza” : Nel giorno in cui al Senato, tra numeri incerti e malumori nel gruppo M5s, arriva il decreto Sicurezza bis, provvedimento bandiera di Matteo Salvini, è l’ex senatore pentastellato, poi espulso, Gregorio De Falco ad attaccare: “Il vero intento di questo provvedimento è creare la morte delle persone come deterrente reale“, ha sottolineato. E ancora, rivolgendosi proprio al suo vecchio gruppo di appartenenza, chiedendo agli ex ...

Bibbiano - l’ossessione per la Scienza può portare a delle pericolose derive : La deriva onnipotente dello psicologismo e più in generale delle scienze sociali applicate sono all’origine di vicende come quelle di Bibbiano. l’ossessione degli specialisti per la parola scienza, la pretesa di conoscenze certe, forti e solide portano alla supponenza, all’arroganza e possibilmente alla sopraffazione a fin di bene. Ma la tecnica e relativi apparati linguistico-terminologici e le conoscenze che ne derivano vogliono sempre e ...

Di Maio - una risoluzione contro la Tav per lavarsi la coScienza : Inizia una corsa contro il tempo. Una corsa che ha come unico obiettivo quello di salvare la faccia e sedare le proteste con un voto parlamentare che metta per iscritto che il Movimento 5 Stelle è contro la Tav a differenza di tutti gli altri partiti.L’amorezza è nell’aria, i parlamentari piemontesi scoppiano in lacrime, la fuga degli attivisti di Torino è ormai nei fatti e nei post. Così Luigi Di Maio ...