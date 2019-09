Salvata bambina di 3 anni rimasta sola sul treno

Sicilia : malore per una bambina allo Zingaro - Salvata da elicottero Aeronautica militare : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Senza sosta l’attività degli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una missione di ricerca e soccorso di una piccola turista colta da forti coliche addominali all’interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82 Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) ...

Maltempo - furiose mareggiate in Calabria : tragedia sfiorata tra le onde a Palmi - bambina Salvata dai bagnanti : Poteva essere la tragedia dell’incoscienza: da giorni segnaliamo la pericolosità delle condizioni meteo per queste ore al Sud Italia e in modo particolare nel basso Tirreno per le mareggiate provocate dal maestrale, ma tanta gente incurante delle previsioni continua a frequentare le spiagge e i litorali come se non ci fosse alcun rischio. Il Maltempo che ha già provocato 4 morti nel weekend al Centro/Nord Italia, s’è spostato al Sud: ...