Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Gabriele Laganà L’incidente è avvenuto nella proprietà della famiglia del piccolo a Montesano sulla Marcellana, in provincia di. Vana la corsa in ospedale Una terribile tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana, un paesino del Vallo di Diano situato in provincia di. Un bambino di treè morto dopo essere statoda una. Secondo una prima ricostruzione, il dramma è avvenuto mentre i genitori erano impegnati ad innaffiare il terreno coltivato intorno alla loro abitazione. La cisterna, posizionata su di un carrello trainato da un trattore, sarebbe scivolata durante la fase di riempimento travolgendo il piccino. Quest’ultimo, apparso fin da subito in gravissime condizioni, è stato soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale di Polla. Nonostante l’intervento dei medici, per il ...

piuenne : #Salerno - Bimbo di tre anni muore schiacciato da una botte - angiuoniluigi : RT @repubblica: Salerno, bimbo di tre anni muore schiacciato da una botte - StabiaChannel : #TerzaPagina #Salerno - Bimbo muore schiacciato da una cisterna LEGGI LA NEWS: -