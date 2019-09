Roswell New Mexico sbarca in Italia con gli episodi della prima stagione | tutto quello

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) A quasi un anno di distanza dalla messa in onda americana e ad un passo dal debuttosecondaNewè pronto a fare capolino anche in. Da domani, 6 settembre, il reboot di una serie cult andata in onda dal 1999 al 2002 con protagonisti Shiri Appleby, Jason Behr e Katherine Heigl. Anche in questo caso alla base c'è la storia di un amore quasi impossibile e che dura nonostante il passare del tempo, quella di Liz e il suo grande amore Max.Toccherà proprio lei, figlia di immigrati adesso diventata ricercatrice scientifica tornare nella sua città ritrovandosi faccia a faccia proprio lui, adesso sceriffo del luogo, inconsapevole del fatto che in realtà lui è un alieno. Quando la sua vera natura viene a galla, lei decide di mentire per proteggerlo ma riuscirà a tenere questo segreto nascosto anche alla sua migliore amica, Maria De Luca e al Dr. Kyle ...

