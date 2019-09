Ripartire da atlantismo ed europeismo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) A conclusione di una crisi di governo inattesa, dai numerosi colpi di scena e per molti aspetti rocambolesca, che ha appassionato gli italiani in piena estate, l’Italia ha ora un nuovo esecutivo. L’inspiegabile decisione di Salvini di chiudere bruscamente (e nel momento peggiore) l’esperienza del governo giallo-verde non ha prodotto il risultato sperato di elezioni anticipate, ma una nuova maggioranza tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico, nel pieno rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione.Nessun ribaltone quindi, anche perché a rigore l’alleanza tra la Lega e i Cinque Stelle avrebbe dovuto esser considerata a sua volta un ribaltone rispetto agli schieramenti annunciati prima delle elezioni del 4 marzo 2018. Ma una nuova alleanza tra due formazioni politiche complessivamente più omogenee, malgrado le differenze di fondo che ...