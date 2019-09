Riace | revocato il divieto di dimora a Mimmo Lucano

Revocato il divieto di dimora per l'ex sindaco di Riace : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell'ex sindaco di Riace

Revocato il divieto di dimora all'ex sindaco di Riace - Mimmo Lucano : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora nel comune di residenza a cui era sottoposto l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, conosciuto per il modello d'accoglienza dei migranti realizzato nel piccolo centro del Reggino. Il provvedimento a carico di Lucano era stato assunto in conseguenza dell'operazione "Xenia" che il 2 ottobre 2018 aveva portato l'ex primo cittadino agli arresti domiciliari, poi revocati. I finanzieri del ...

Mimmo Lucano può tornare nella sua Riace. Revocato il divieto di dimora : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano, nell’ambito dell’inchiesta “Xenia” sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti. La revoca è stata disposta in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori di Lucano, gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. La decisione è ...

Riace - revocato divieto di dimora a Mimmo Lucano : "Lo aspettavo da tempo, ci speravo da tempo. Ancora mi devono materialmente notificare il provvedimento e fin quando non lo vedo, non ci credo” dice commosso l’ex sindaco che potrà così assistere il padre gravemente malato

